Keys czuła się zdezorientowana i zagubiona. Szukała jednak sposobu na nawiązanie walki. W piątym gemie dwukrotnie była bliska przełamania serwisu Świątek. Nic z tego. A chwilę później drugi raz w tym secie straciła swoje podanie. Polka wygrała 6:1 w pół godziny. Popełniła zaledwie cztery niewymuszone błędy, przy 12 amerykańskiej przeciwniczki. Ogromna była również przewaga punktowa – 29 do 15.

Tylko osiem niewymuszonych błędów Igi Świątek w meczu

Takiej dominacji w drugim secie już nie widzieliśmy. Ale mimo to Świątek nadal przeważała i to ona znów pierwsza wykorzystała break pointa (na 2:1). Keys przypominała momentami zawodniczkę z najlepszych czasów swojej kariery. To przecież tenisistka, która była w finale US Open, triumfowała w siedmiu turniejach WTA, w tym dwóch na nawierzchni ziemnej.

Grała na wysokim poziomie, mocno i przy tym bardzo inteligentnie. Dobre wrażenie robił jej serwis - miała pięć asów i żadnego podwójnego błędu. Polka nie dała się jednak dogonić, wciąż była bardzo staranna (osiem niewymuszonych błędów w spotkaniu). Trzymała ten mecz pod kontrolą. Musiała się bardzo napracować i postarać, żeby wygrywać kolejne punkty i gemy, a w końcu mecz. Zdołała jeszcze raz przełamać Amerykankę. Drugi set zakończył się wynikiem 6:3.

Kiedy finał z udziałem Igi Świątek w Madrycie?

Świątek zagra po raz drugi z rzędu w finale Mutua Madrid Open. W ubiegłym roku przegrała z Aryną Sabalenką. Jest szansa, że pojawi się szansa na rewanż. Dziś wieczorem w drugim półfinale Białorusinka zmierzy się z Jeleną Rybakiną.

Polska liderka rankingu wystąpi w swoim 24 finale w karierze. Wygrała 19 z nich. Czy będzie jubileuszowe 20. zwycięstwo? Finał WTA 1000 Mutua Madrid Open odbędzie się w sobotę o godzinie 18.30. Transmisja w Canal+ Sport 2.

Wszystkie finały Igi Świątek

2024