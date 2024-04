22-letnia tenisistka z Raszyna od stanu 4:1 nie zdołała już ugrać gema. Nie wykorzystała nawet sytuacji, w których prowadziła 40:0, jak w ósmym gemie. Polska maszyna do wygrywania nagle uległa awarii. W taki trochę niezrozumiały sposób Świątek przegrała 4:6 pierwszego seta w tym turnieju.

Reakcja Igi Świątek godna podziwu

Ale w swoim sztabie liderka rankingu WTA od dawna ma znakomitych mechaników. Między setami wzięła krótką przerwę między setami, po powrocie z toalety skonsultowała się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim, wymieniła z nim parę spojrzeń i przystąpiła do drugiego seta. To może nie miało aż tak wielkiego wpływu na to, co się działo później, choć na pewno było pomocne.

Raszynianka sama była bowiem wystarczająco podrażniona własną słabością, wściekła na wynik i okoliczności w jakich przegrała pierwszego seta. Po drugim mogła być zaskoczona, ale już tym, co się działo z jej rywalką. Świątek okazała się bezwzględna dla rywalki i narzuciła jej swój styl gry, ale Brazylijka zupełnie się pogubiła. Statystycznie dowodzi tego 14 niewymuszonych błędów przy jednym uderzeniu kończącym.

Haddad Maia nie miała więc nic do powiedzenia. Trochę zaciętej walki było w czwartym i szóstym gemie, ale wynik 6:0 właściwie oddaje to, co się działo na Manolo Santana Stadium.

W trzecim secie Świątek nie zawiodła. Zagrała regularnie jak w poprzednim, była mocno zdyscyplinowana. Mimo że Brazylijka wróciła do swój wyższy poziom, to jednak dysproporcja sił była ogromna. Polka wyraźnie przeważała. Prowadziła 2:0, 4:1 i straciła jeszcze jednego gema.