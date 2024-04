To był mecz dwóch dobrze serwujących tenisistów. Lepszy o to jedno duże przełamanie i dwa małe w tie-breaku okazał się Amerykanin.

W rankingu ATP pozycja Hurkacza bez zmian

W poniedziałek Hukracz pozostanie na dziewiątym miejscu w rankingu ATP. W rankingu Race, uwzględniającym wyniki tylko z tego sezonu, jest również na tej pozycji. Bilans tegorocznych spotkań to 21 zwycięstw i 10 porażek. Wrocławianin prezentuje równą formę, choć brakuje przekonującego zwycięstwa z dużo lepszym rywalem.

W przyszłym tygodniu wrocławianin zagra na Foro Italico w Rzymie. Nie jest to jego ulubiony turniej, wygrał tam dwa mecze, przegrał cztery. Może w tym roku przynajmniej wyrówna ten bilans? Wiele na to wskazuje, bo mimo przegranej z Fritzem, to jest nadal dobry sezon Hurkacza na kortach ziemnych.