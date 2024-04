Sinner przystępuje do turnieju z pozycji numer 1 w 2024 roku. W tym sezonie wygrał: Australian Open, Rotterdam, Miami. W 23 meczach poniósł tylko jedną porażkę, z Alcarazem w Indian Wells. Na mączce wciąż brakuje mu spektakularnych rezultatów,. Jeden jedyny raz na korcie ziemnym wygrał turniej w Umag, pokonując w finale Alcaraza. Sinner jest magnesem przyciągającym do Monte Carlo Włochów. Dyrektor Massey nie ukrywa, że większość kibiców kupiło bilety „aby zobaczyć Sinnera”. Od końca ubiegłego roku i wygranej w Pucharze Davisa Włosi przeżywają „Sinnermanię”. Ostatni z obecnej trójki liderów ATP Alcaraz stanowi wielką niewiadomą, zwłaszcza stan jego obandażowanej prawej ręki. Ale to przecież tenisista stworzony do wygrywania na mączce.

ATP Monte Carlo: Hubert Hurkacz – Jack Draper. Kim jest rywal Polaka?

My patrzymy z uwagą na Huberta Hurkacza. W niedzielę wrocławian odniósł w portugalskim kurorcie Estoril pierwsze w tym roku zwycięstwo w turnieju ATP i pierwsze w karierze na cegle. Nie ma co ukrywać, że nie miał przeciwników tej klasy, którzy zagrają w Monte Carlo, ale z punktu widzenia mentalnego Polak udowodnił sobie i innym, że jest w stanie w takich warunkach zagrać na dobrym poziomie. Estoril było świetną rozgrzewką przed Monte Carlo, której inni nie mieli.

Hurkacz, od poniedziałku ponownie ósmy w rankingu ATP, w pierwszej rundzie spotka się we wtorek z Jackiem Draperem. Z 22-letnim Brytyjczykiem grał w Monte Carlo w ubiegłym roku i pokonał go w trzech setach. Rok wcześniej wygrał z nim w Antwerpii, ale uległ mu w ostatnim US Open. Notowany na 39. miejscu leworęczny tenisista z Sutton w każdym z tych meczów dał się Polakowi we znaki. Za Hurkaczem przemawia doświadczenie i zwycięski turniej w Estoril, ale przystąpi do meczu z marszu, bez wypoczynku. Jeśli wygra, w następnej rundzie spotka się z wygranym spotkania Roberto Bautista Agut (Hiszpania, 90. ATP) – Facundo Diaz Acosta (Argentyna, 53. ATP). Potem może trafić na Caspera Ruuda (Norwegia, 10. ATP), a ewentualnie w ćwierćfinale na Alcaraza. Ten turniej jest piękny dla widzów, ale dla tenisistów bardzo wymagający.