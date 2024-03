Miami Open. Wygrała z Igą Świątek, pokonała Jessikę Pegulę

Koncern Stellantis ujawnił zarobki Carlosa Taveresa. Mogą one wprowadzić w osłupienie, gdyż szef jednej z największych grup motoryzacyjnych ma zarobić za rok 2023 bagatela 36,5 miliona euro (około 157 mln zł). Oznacza to, że jego dniówka wynosi 100 tys. euro. (ok. 431 tys. zł)