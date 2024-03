Hubert Hurkacz nie chciał wierzyć, rakietę i rękę miał dość daleko od taśmy, trzepnął więc w nerwach sprzętem w kort i zaczął dyskutować, ale powtórka pokazała prawdę: do siatki w długim doślizgu dosunęła się stopa tenisisty. Sędzia miał rację, Bułgar objął prowadzenie i już go nie oddał.

Polak wraca do Europy, ma zaplanowany początek sezonu na kortach ziemnych już od 1 kwietnia w Estoril (ATP 250). Dimitrow zagra w czwartkowym ćwierćfinale z Carlosem Alcarazem, który wygrał 6:3, 6:3 z Lorenzo Musettim.

W turnieju WTA 1000 pierwszą półfinalistką Miami Open została Wiktoria Azarenka. Białorusinka, która w tym turnieju startuje 15. raz, wygrała w trzech pełnych różnych emocji setach z Julią Putincewą i przypomniała starszym widzom, że jest trzykrotną mistrzynią (w latach 2009, 2001 i 2016). Jej rywalką będzie Jelena Rybakina (4), która w trzech setach wygrała z Marią Sakkari (8).

Na środę w Miami zaplanowano cztery singlowe ćwierćfinały, dwa męskie i pozostałe dwa kobiece. Wydarzenia na Hard Rock Stadium rozpoczną Caroline Garcia (23) i Danielle Collins, po nich zagrają Jannik Sinner (2) i Tomas Machac, następnie Jessica Pegula (5) i Jekaterina Aleksandrowa (14), wreszcie Daniił Miedwiediew (3) i Nicolas Jarry (22).

Turniej Miami Open presented by Itaú

> Miami/Hard Rock Stadium

WTA 1000 – 1/4 finału: W. Azarenka (27) – J. Putincewa (Kazachstan) 7:6 (7-4), 1:6, 6:3. Maria Sakkari (8) - Jelena Rybakina (4) 5:7, 7:6, 4:6

ATP Masters 1000 – 1/8 finału: C. Alcaraz (Hiszpania, 1) – L. Musetti (Włochy, 23) 6:3, 6:3; J. Sinner (Włochy, 2) – C. O’Connell (Australia) 6:4, 6:3; D. Miedwiediew (3) – D. Koepfer (Niemcy) 7:6 (7-5), 6:0; N. Jarry (Chile, 22) – C. Ruud (Norwegia, 7) 7:6 (7-3), 6:3; G. Dimitrow (Bułgaria, 11) – H. Hurkacz (Polska, 8) 3:6, 6:3, 7:6 (7-3); T. Machac (Czechy) – M. Arnaldi (Włochy) 6:3, 6:3.