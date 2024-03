Polska liderka rankingu światowego sięgnęła w niedzielne popołudnie w Indian Wells Tennis Gardens po 20. tytuł w karierze,. Zrobiła to bardzo efektownie, nie straciła po drodze seta, kilka razy wcześniej wygrywała do zera, dołożyla takie osiągnięcie także w finale, co nie jest częstą sprawą.

Powtórkę meczu z Sakkari (dwa lata temu w tym samym miejscu i fazie turnieju było 6:4, 6:1) zaczęła od prowadzenia 3:0, żadnych wahań i zwalniania ręki. Był to dla Greczynki sygnał, że musi zerwać się do bardziej skutecznej gry i owszem, taki zryw oglądano. Przyniósł efekt, na tablicy świetlnej pojawił się wynik 3:3, potem 4:4, ale na więcej Maria Sakkari już energii nie miała.

Dzięki dociekliwym statystykom po światku tenisowym krąży od dawna wieść, że jak Iga obejmuje prowadzenie w meczu, to nie ma siły, by ktoś ją pokonał. W turniejach rangi WTA 1000 ta opowieść jest stuprocentowo prawdziwa, w 69 meczach rozpoczętych od wygranego seta Świątek nie przegrała, więc nawet jeśli grecka tenisistka nie do końca wierzyła statystyce, to i tak była dostatecznie sfrustrowana swą słabością, więc w drugim secie oglądaliśmy już tylko jednostronne popisy Igi. Maria była bezradna.

Iga Świątek — Maria Sakkari 6:4, 6:0: Bezlitosny pokaz siły

Pokaz siły był bezlitosny, trofeum oraz nagroda w wysokości 1,1 mln dolarów poszły we właściwe ręce. Oczywiście od tego miliona ze sporym naddatkiem należy odjąć wysokie amerykańskie podatki dochodowe, uwzględnić kilka opłat wymaganych przez WTA (m. in. coś w rodzaju składki emerytalnej), także honoraria ekipy wsparcia, więc epatowanie kolejnym milionem na koncie Igi Świątek jest pewnym nadużyciem. W praktyce na konto polskiej tenisistki dotrze w najlepszym razie około 60 procent nominalnej premii. To też dużo, ale jeśli widzi się na oficjalnej stronie WTA, że nasza mistrzyni zarobiła na kortach od stycznia już 2 475 308 dolarów, to warto pamiętać, że jest to zawsze kwota brutto.