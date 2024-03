Polka postarała się o trzecie z rzędu zwycięstwo z Greczynką. Nie dała swojej kontrkandydatce praktycznie szans. Sakkari broniła się jedynie przez kilka gemów. Maria Sakkari miała wyraźnie gorszą formę, zupełnie niepodobną do tej z ostatnich kilkunastu dni. Iga Świątek wykorzystywała jej każdy błąd.

Gładkie zwycięstwo w półfinale

W półfinale Polka gładko zwyciężyła Ukrainkę Martę Kostiuk, Greczynka po trzech setach była lepsza od Amerykanki Coco Gauff.

Mecz Polki z Ukrainką również miał chwile godne braw, choć znacznie częściej dostawała je Iga. Zaczęła spotkanie o wiele lepiej, niż z Lindą Noskovą i Karoliną Woźniacką. Nie musiała odrabiać strat, nie szukała koncentracji ani zmian planu taktycznego. Wyszła na kort i punkt po punkcie budowała i powiększała przewagę. Solidnie serwowała, nie musiała bronić żadnej piłki dającej gema rywalce, popełniła zaledwie kilka błędów, skutecznych ataków miała znacznie więcej.

19. zwycięstwo w tym sezonie

Polka wygrała wówczas 6:2, 6:1, było to już 19. zwycięstwo w tym sezonie, szansa na zdobycie 19. tytułu w turniejach WTA Tour, trzeciego z cyklu WTA 1000. – Na pewno jestem zadowolona z tego występu. Myślę, że to był najbardziej dopracowany mecz, jaki tu rozegrałam. To już jest dla mnie świetny turniej. Nie mam preferencji, co do rywalki w finale. Byłoby głupio gdybym cokolwiek w tej kwestii mówiła. Bez względu, kto nią będzie, będzie trudno – powiedziała Świątek chwilę po zwycięstwie.