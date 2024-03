Iga Świątek po dwóch latach znów jest w finale turnieju w Indian Wells

Polka wygrała 6:2, 6:1, to już 19. zwycięstwo w tym sezonie, szansa na zdobycie 19. tytułu w turniejach WTA Tour, trzeciego z cyklu WTA 1000. – Na pewno jestem zadowolona z tego występu. Myślę, że to był najbardziej dopracowany mecz, jaki tu rozegrałam. To już jest dla mnie świetny turniej. Nie mam preferencji, co do rywalki w finale. Byłoby głupio gdybym cokolwiek w tej kwestii mówiła. Bez względu, kto nią będzie, będzie trudno – powiedziała Świątek chwilę po zwycięstwie.

Czytaj więcej Tenis Iga Świątek w półfinale Indian Wells. Kontuzja Karoliny Woźniackiej Początek meczu zapowiadał niemałe emocje, ale po pierwszym secie wygranym przez Igę 6:4, Karolina poddała się ze względu na uraz stopy. W półfinale Polka zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.

Po tym meczu warto było też zajrzeć do wyliczanej na bieżąco klasyfikacji WTA: przewaga Igi Świątek nad Aryną Sabalenką przed finałem wynosi już 2170 punktów. Odrobić prędko naprawdę się nie da. Obecnie większym zmartwieniem Białorusinki powinna być forma tych tenisistek, które są za nią.

Całkiem blisko mogła być Coco Gauff, ale Amerykanka przegrała w półfinale z Marią Sakkari 4:6, 7:6 (7-5), 2:6 i w ten sposób w Indian Wells 2024 mecz o tytuł, puchar i 1,1 mln dolarów premii (przed opodatkowaniem) zagrają tak jak w 2022 roku Świątek i Sakkari. Wtedy Polka wygrała 6:4, 6:1. Finał odbędzie się w niedzielę.