Simona Halep może wrócić na kort. Sąd skrócił jej dyskwalifikację

Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) zmniejszył rumuńskiej tenisistce karę za doping z czterech lat do dziewięciu miesięcy dyskwalifikacji. Oznacza to możliwość natychmiastowego powrotu Halep do gry