Iga Świątek została potrójną mistrzynią w Dausze

Tenis w Dausze. Iga Świątek uciszyła Wiktorię Azarenkę Mecz z Białorusinką zakończył się ładnym zwycięstwem polskiej tenisistki 6:4, 6:0. Jest półfinał, jest szansa na trzeci z rzędu finał Igi w stolicy Kataru. Następna na tej drodze jest Naomi Osaka lub Karolina Pliskova

Doszło do przerwy medycznej, uraz opatrzono, ale koncentracja Jeleny uleciała. Jedna piłka spudłowana, druga i Iga zaczęła odrabiać straty. Przy stanie 2:4 zaczęła odbijać piłki z większą swobodą, wciąż naciskała na przeciwniczkę, żadnej ulgi. Gdy Polka objęła prowadzenie 5:4, na tworzy Jeleny Rybakiny może nie było jeszcze strachu, ale desperacja na pewno.

Drugi powód do wzrostu stresu dał jej nieudany gem serwisowy gdy prowadziła 6:5. Następnie szarpiący nerwy tie-break, w którym sytuacja wciąż się zmieniała: dwie piłki setowe dla Igi, piłka setowa dla Jeleny, piłka setowa dla Igi i wreszcie zwycięstwo liderki rankingu 10-8. Półtorej godziny takich emocji (plus rozbita noga) to było za dużo dla tenisistki w barwach Kazachstanu.

Wciąż walczyła, wciąż ambitnie próbowała zmienić losy meczu, ale gdy straciła gema serwisowego i przegrywała 1:3 w drugim secie, nie widać było, żeby potrafiła to co potrafi Iga: znaleźć nową drogę do sukcesu. W końcu seta była już tak zagubiona, że nie stawiała wielkiego oporu.

Iga Świątek szuka równowagi. Zagra o awans do ćwierćfinału turnieju w Dausze Polka zagra w środę z Jekateriną Aleksandrową o awans do ćwierćfinału turnieju w Dausze oraz podtrzymanie marzeń o trzecim z rzędu sukcesie w Qatar Open.

W Katarze znów fetowano Igę – to jej 12. wygrany mecz w Dausze z rzędu, trzeci tytuł w tym samym mieście, pierwszy sukces w tym roku, z rywalką, która w minionym sezonie wygrała z nią trzy razy. Nasza mistrzyni pokazała, że wciąż może być lepsza (poprawiony serwis w tym spotkaniu pomagał na pewno), że uczy się i wyciąga wnioski, no i jest odporna na wiele: od potęgi serwisu rywalki po wiatr w oczy.