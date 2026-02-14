Znowu czwarte miejsce. Damian Żurek największym pechowcem igrzysk?

Damian Żurek wróci z igrzysk bez medalu
Jeśli nie teraz, to kiedy, mógł sobie powiedzieć Żurek przed startem na 500 m. Kilka dni temu na dystansie dwa razy dłuższym był czwarty, zabrakło mu 0,07 s, czyli przegrał medal o jakieś pół długości łyżwy, a przecież sam przyznaje, że jest w szczytowej formie fizycznej i psychicznej.
Pewność siebie dały mu świetne starty w Pucharze Świata w tym sezonie i drugie miejsce w klasyfikacji generalnej na obu sprinterskich dystansach za rewelacyjnym Amerykaninem Jordanem Stolzem. Na mistrzostwach Europy w Tomaszowie Mazowieckim dołożył jeszcze dwa złote medale. Tuż przed igrzyskami olimpijskimi dwa razy pokonał Stolza w Pucharze Świata w Inzell, a teraz, po starcie w Mediolanie i świetnym biegu, chociaż zakończonym trochę pechowo, nabrał – jak sam mówił – jeszcze większej wiary we własne umiejętności.
Polak przez ostatnie cztery lata przygotowywał się do tych dwóch biegów w igrzyskach olimpijskich. W 2022 r. nie miał szans na dobry wynik w Pekinie, do którego dotarł z opóźnieniem przez pozytywny wynik testu na koronawirusa. Na starcie stanął niemal z marszu, bez zapoznania się z lodem i praktycznie bez aklimatyzacji. Teraz miał czas, żeby poznać tor, który porównywał do tego z Tomaszowa Mazowieckiego.
Czytaj więcej
Igrzyska traktuję jak każde inne zawody – mówi „Rzeczpospolitej” Damian Żurek, który w Mediolanie...
W ostatnich dniach nie musiał nawet trenować, postawił na regenerację i odzyskanie świeżości, żeby w sobotę mieć jak najwięcej energii. Biegł w 14. parze z Holendrem Sebasem Dinizem. Chwilę wcześniej wystartowali dwaj jego najwięksi rywale: Amerykanin Jordan Stolz i Holender Jenning De Boo.
Stoczyli ze sobą pojedynek gigantów, walcząc do ostatnich metrów. Lepszy był Stolz, któremu czas 33,77 s dał pierwsze miejsce i rekord olimpijski. De Boo był drugi (33,88), a walczył tak zapamiętale, że za metą się wywrócił i uderzył w bandy, na szczęście niegroźnie. To było dla nich korzystne zestawienie, bo obaj wzajemnie się napędzali i dzięki temu osiągnęli rewelacyjne czasy.
Żurek stawał na starcie zaraz po nich i na pewno wiedział, że musi się wspiąć na wyżyny, by sięgnąć po medal i dał z siebie wszystko. Miał dobry czas otwarcia, a potem utrzymywał dobrą prędkość. Na ostatni wiraż wpadł po zewnętrznej, ale Polak umie tam jeździć i nie dał się wyprzedzić Holendrowi, który o mały włos zajechałby Żurkowi drogę.
Czytaj więcej
Damian Żurek był mocnym kandydatem do podium igrzysk w Mediolanie i Cortinie na dystansie 1000 m....
Niestety, na finiszu zegary pokazały czas 34,35 s, czyli czwartą pozycję. Do brązowego medalu, który zgarnął Kanadyjczyk Laurent Dubreuil (34,26) zabrakło 0,09 s. Reprezentant Polski może mówić o pechu, bo chociaż potwierdził przynależność do światowej elity, to dwa razy zajął najbardziej nielubiane przez sportowców miejsce.
Pozostali Polacy pojechali na miarę możliwości. Piotr Michalski walczył w parze z Joepem Wennemarsem. Obaj w środę stracili szansę na dobry wynik po tym, jak rywale zajechali im drogę. W sobotę lepszy okazał się Holender (34,89 s), a Michalski za metą niezadowolony kręcił głową (35,10; był 24.) Marek Kania z czasem 34,48 s przez chwilę był na medalowej pozycji, ale ostatecznie skończył na ósmym miejscu.
Jestem zadowolony z medalu, ale z biegu i czasu już nie. Naprawdę na treningach było lepiej. Wiadomo, że chciałe...
Władimir Semirunnij zdobył srebro w biegu na 10 000 metr. Przez chwilę drżeliśmy o wynik, ale ostatecznie czas r...
W sobotę Amerykanie i Duńczycy zmierzą się w olimpijskim turnieju hokejowym. Podtekstów nie brakuje.
Natalia Maliszewska upadła w olimpijskim biegu ćwierćfinałowym na dystansie 500 m. W półfinale na 1000 m, po dec...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas