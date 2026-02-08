Pechowa trzynastka Lindsey Vonn. Dramatyczne sceny na olimpijskiej trasie

Lindsey Vonn to jedna z największych gwiazd narciarstwa alpejskiego. Reprezentantka USA w swoim CV ma m.in. 20 Kryształowych Kul, tytuł mistrzyni świata w zjeździe i supergigancie, a także trzy olimpijskie medale, w tym złoto z Vancouver (2010).

Reklama Reklama

Do swojej bogatej kolekcji chciała jednak dodać kolejne wielkie sukcesy. 41-latka miała na to duże szanse, bo 2026 r. rozpoczęła od mocnego uderzenia, wygrywając 10 stycznia zawody Pucharu Świata w austriackim Altenmarkt.

Wypadek Lindsey Vonn. Do szpitala została zabrana helikopterem

Marzenia Vonn o następnym medalu nie zatrzymała nawet diagnoza po upadku na trasie w Crans-Montanie. Doświadczona alpejka na tydzień przed igrzyskami zerwała więzadła krzyżowe w lewym kolanie i wydawało się, że na starcie niedzielnego zjazdu we Włoszech już jej nie zobaczymy.

Tymczasem Amerykanka nie zamierzała składać broni i mimo ostrzeżeń niektórych ortopedów postanowiła zaryzykować. Wydawało się, że mimo poważnej kontuzji ma szanse nawet na upragnione podium, bo doskonale pojechała na jednym z treningów, zajmując nieoczekiwanie wysokie miejsce.