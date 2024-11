Kolejny wielki powrót w narciarstwie alpejskim. W wieku 40 lat

Karierę zakończyła, a raczej zawiesiła, po sezonie w 2019 roku. – Moje ciało przeszkadza mi robić, to czego chcę. Nie jestem już w stanie zjeżdżać tak jakbym sobie tego życzyła – mówiła narciarka z Minnesoty po jednym z ostatnich startów.

Przez kilkanaście lat „zużyła” swój organizm do granic możliwości. Przeszła kilka operacji, ostatnią w kwietniu, kiedy w jej kolano lekarze wszczepili kawałek tytanowej płytki. Niedawno pojawiła się na zawodach Pucharu Świata w Sölden. Brała udział w spotkaniach organizowanych przez swoich wieloletnich sponsorów – Heada i Red Bulla. Coraz częściej zaczęły się pojawiać informacje o możliwym powrocie.

Kiedy Lindsey Vonn wznowi karierę?

Vonn weźmie udział w najbliższym zgrupowaniu reprezentacji USA. – Nie zrobiłabym tego, gdybym nie miała nadziei na udział w zawodach – powiedziała Amerykanka w „New York Times”. – Mam marzenia. Lubię szybką jazdę. Moim celem jest dobra zabawa i liczę na to, że zaprowadzi mnie to do startu w Pucharze Świata. W przeciwnym razie nie wróciłabym do amerykańskiej drużyny – dodała.

Prawdopodobny termin powrotu narciarki do zawodów to 14 – 15 grudnia. Wtedy w amerykańskiej części sezonu odbędą się zawody w Beaver Creak – zjazd i supergigant. Vonn może liczyć na „dziką kartę” podobnie jak Marcel Hirscher.