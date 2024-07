Joe Biden nagrodzi Polkę. Magdalena Łuczak i jej amerykański sen

Polka w tym roku wygrała rywalizację zarówno w slalomie, jak i gigancie, a jej przejazdy pomogły drużynie zwyciężyć w klasyfikacji drużynowej, co odbiło się dużym echem. Internet obiegło zdjęcie, na którym Łuczak dźwiga puchar za zwycięstwo. – Wzniósł go jeden z biegaczy, dla którego były to ostatnie mistrzostwa. Potem trafił w moje ręce, co było symbolicznym przekazaniem pałeczki - mówi.

Łuczak została wybrana sportsmenką roku na swojej uczelni oraz najlepszą akademicką narciarską w Stanach Zjednoczonych. Teraz, wspólnie z Colorado Buffaloes, poleci w lipcu do Białego Domu, aby odebrać specjalną nagrodę od prezydenta Bidena.

Wzorowy sportowiec i student. Kim jest Magdalena Łuczak

Łuczak studiuje finanse i rachunkowość oraz zarządzanie. Biegle mówi po angielsku, niemiecku oraz włosku. Uczy się nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale także w Polsce, na Uniwersytecie Łódzkim, za sprawą programu „Studia i Sport”. - W Polsce jestem w zasadzie tylko w maju, więc wtedy mam dużo pracy, aby pozaliczać egzaminy, ale sobie z tym radzę - mówi nasza alpejka.

22-latka ostatni sezon zakończyła na 23. miejscu w Pucharze Świata w slalomie gigancie. - Skupiam się na każdym kolejnym starcie. Chcę łapać punkty i dalej się piąć - zapowiada Łuczak, która myśli już nie tylko o najbliższych mistrzostwach świata (2025), ale także o igrzyskach w Mediolanie (2026).