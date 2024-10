Olimpijskie marzenie Sławomira Nitrasa. Polska zaczyna marsz w kierunku igrzysk

Ile Polska wydaje na sport? „Nie odstajemy od zamożnych”

Ważny jest zarówno sport zawodowy, jak i ten powszechny, więc jednym z celów strategii będzie aktywizacja Polaków – zwłaszcza że jesteśmy krajem, gdzie przeciętny obywatel wydaje na alkohol więcej (3,6 proc. zarobków) niż na sport (0,5 proc.). A pieniądze są. Państwo tylko w tym roku wydało 1,1 mld na sport zawodowy, 1 mld na ten powszechny i 2,2 mld na inwestycje w infrastrukturę.

- To są naprawdę duże środki. Powinniśmy raczej pytać nie o to, czy stać nas na igrzyska, lecz dlaczego do tej pory stać nas nie było. Mamy wysokie budżety, tylko nieefektywnie je wydajemy. Pod względem zaangażowania środków publicznych w sport nie odstajemy od zamożnych, europejskich krajów – uważa Nitras. Udział wydatków na sport w wydatkach publicznych naszego kraju to, według danych przedstawionych przez jego resort, 0,9 proc. Niższy mają Duńczycy, Austriacy czy Włosi.

Polska chce zorganizować letnie igrzyska. Czy to w ogóle możliwe?

Igrzyska to zwieńczenie kompleksowej reformy, gwiazdka na szczycie choinki. Nasz kraj na początku 2026 roku ma być gotowy, aby rozpocząć z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl) rozmowy o kandydaturze. Wśród chętnych do organizacji imprezy w 2040 roku mogą znaleźć się także Berlin, Madryt czy Budapeszt. Daty wyboru gospodarza nie ma, a podjęcie decyzji – zgodnie z najnowszymi wytycznymi MKOl – będzie przede wszystkim efektem „stałego, trwałego dialogu”.

Centrum imprezy mogłaby zostać Warszawa, z wioską olimpijską, która zostanie później zamieniona w kampus akademicki, ale nie tylko ona. Nowoczesne obiekty są także w innych miastach, a część dyscyplin także podczas tegorocznych igrzysk odbywała się przecież poza Paryżem. - Warto zaangażować cały kraj – mówi Nitras. - To da nam poczucie, że to nasz wspólny projekt.