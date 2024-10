Bogdan Wenta kontra Sławomir Szmal. Kto zostanie prezesem ZPRP?

Wybory ZPRP. Bogdan Wenta: „Dzień dobry. Nie będę się przedstawiał”

Wenta to były wybitny zawodnik, reprezentant Polski (1981–1994) i Niemiec (1997–2000), selekcjoner reprezentacji (2004–2012), którą poprowadził do dwóch medali mistrzostw świata, a także europoseł popierany przez Platformę Obywatelską (2014–2018) oraz prezydent Kielc (2018–2024), który od lat z piłką ręczną nie miał nic wspólnego. Bywało, że nawet nie chciał o niej rozmawiać. Dopiero niedawno, po rezygnacji z udziału w wyborach samorządowych, jego nazwisko wróciło do obiegu.

– Dzień dobry. Nie będę się przedstawiał, bo zakładam, że większość z was mnie zna. Będę kandydował na prezesa – oznajmił podczas kameralnej konferencji, gdzie ogłosił swoje plany, i w tych trzech zdaniach jego program byłoby zamknąć najłatwiej. Jego największymi atutami są bowiem siła nazwiska oraz bogaty życiorys z doświadczeniem pracy w samorządzie i Parlamencie Europejskim.

Jako europarlamentarzysta politycznie rozkwitł: był chwalony za zaangażowanie, został członkiem Komisji Rozwoju oraz Komisji Kultury i Edukacji, a także wiceprzewodniczącym specjalnej grupy zajmującej się sportem. Kiedy wrócił do kraju i został prezydentem Kielc jako przedstawiciel niezależnego Projektu Świętokrzyskie, słyszeliśmy częściej o konfliktach i tym, że zachowuje się, jakby nie do końca rozumiał stanowisko, które objął. To był ruch, na którym wizerunkowo stracił.

Pomógł zdetronizować poprzedniego prezydenta Wojciecha Lubawskiego, ale później wszedł w konflikt z lokalną Platformą Obywatelską i odwołał pochodzącą z tej partii zastępczynię Agatę Wojdę, która dziś jest prezydentem Kielc. To podaje w wątpliwość opinie tych, którzy podnoszą, że w wyborach na prezesa ZPRP stoi za nim Sławomir Nitras. Wenta mówi, że nigdy o tym nie rozmawiali.

Przedłużył niedawno licencję, aby nikt mu nie zarzucił, że nie jest trenerem. Zaczął na nowo poznawać środowisko, ale w rozmowach z mediami unikał jednoznacznych deklaracji dotyczących swoich planów. – Nie wychodzę przed szereg, nie chcę rzucać słów bez konsultacji – zapewniał. Uciekał się do ogólnych stwierdzeń i mówił, że nie zna struktur, nie ma danych ani pełnego rozeznania w sytuacji. Niektórzy donoszą, że jego spotkania w regionach wyglądały podobnie.