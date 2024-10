Radosław Piesiewicz dla „Rzeczpospolitej”: Sławomir Nitras próbuje zniszczyć polski sport

Tuż po igrzyskach było pana dużo w radiu i w telewizji. Dlaczego później pan mediów unikał?

Dziennikarze polujący na mnie domagali się przede wszystkim rozliczenia igrzysk, sugerując – za ministrem Nitrasem - że te w Paryżu były nieprawdopodobnie drogie. A my, chcąc rzetelnie przedstawić dane, musieliśmy wykonać ciężką pracę. Dlatego zdecydowaliśmy się na przygotowanie raportu, który 30 września upubliczniliśmy. Teraz, kiedy się spotykamy, pan odwołuje się do danych z raportu i możemy rozmawiać na konkretach, merytorycznie. Nie mamy nic do ukrycia. Chcemy się jednak komunikować z tymi, którzy rozumieją, co mamy do przekazania i zadali sobie trud przeczytania raportu.

Według raportu 51 proc. środków z umów z Krajową Grupą Spożywczą, Eneą, Tauronem, PKP Intercity, PKP Cargo i JSW trafia do związków sportowych, które są ich stronami. Dlaczego tak mało, skoro ogłaszając współpracę słyszeliśmy, że dostaną „zdecydowaną większość”?

Kwoty to pochodna potencjału ekwiwalentu reklamowego związków, który szacowaliśmy na podstawie danych firm w tym się specjalizujących, a i tak większość z nich dostaje od nas wyższe kwoty, niż powinno z tej analizy wynikać. Gdyby którykolwiek z tych nich poszedł dziś sam do takiego sponsora, to większości trudno byłoby wymagany ekwiwalent marketingowy wypracować i otrzymać podobne kwoty.

Czyli podział pół na pół jest w porządku?

A czy to w porządku, że niektóre związki w ogóle dostały swoje pierwsze środki sponsorskie, bo wcześniej partnera strategicznego nie miały? A czy w porządku jest, że wykupujemy dług Polskiego Związku Hokeja? Albo że po 10 latach sfinansowaliśmy wyprawę, która miała na celu godny pochówek naszego himalaisty? (chodzi o ciało Tomasza Kowalskiego, które ekipa himalaistów zniosła z Broad Peak - przyp. red.). Takie akcje przeprowadziliśmy, nie chowaliśmy pieniędzy do kieszeni. Czy to w porządku, że kiedy przyszliśmy do PKOl po wyborach, to na koncie nie było pieniędzy, bo wszyscy dostali 3-, 5- czy 7-krotność pensji, choć nie było środków na opłacenie ZUS? To wreszcie porządku, że płacimy za samochód, który pod wpływem alkoholu rozbił kierowca poprzedniego prezesa?

Czytaj więcej Sport Minister sportu i turystyki Sławomir Nitras: Obiecali miliard, wszystko sprawdzimy – Marzeniem każdego z nas byłyby igrzyska olimpijskie w Polsce. Mówimy jednak o projekcie tak wielkim, że wymaga powagi, a w resorcie wszyscy dowiedzieli się o nim z telewizji – mówi „Rz” minister sportu i turystyki Sławomir Nitras.

Kiedy do tego doszło i w jakich okolicznościach?

To pytanie do poprzedniego sekretarza PKOl Adama Krzesińskiego. PZU odmówiło wypłaty ubezpieczenia przez to, że kierowca był pijany. Tak wynika z dokumentów, które znaleźliśmy po wyborach. Idąc dalej: czy to w porządku, że spłacaliśmy kredyt za remont budynku Centrum Olimpijskiego, do którego nigdy nie doszło?