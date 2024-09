PKOl i Radosław Piesiewicz pozwą ministra Sławomira Nitrasa

- 12,9 mln złotych – koszt organizacji „Domu Polskiego” w Paryżu;

Podano także wysokość zarobków prezesa Radosława Piesiewicza. W tym roku wyniosła 426 518,36 zł brutto, co daje 35 500 zł netto miesięcznie.

Dlaczego PKOl zdecydował się pozwać ministra Sławomira Nitrasa?

Po omawiającej raport prezentacji padła reprezentujący PKOl mecenas Piotr Ciszewski poinformował o złożeniu pozwu przeciwko ministrowi sportu i turystyki Sławomirowi Nitrasowi.

To odpowiedź na „szereg zarzutów i negatywnych opinii wobec PKOl i prezesa Piesiewicza”.

- To pana ministra postrzegamy jako osobę, która w największym wymiarze przyczyniła się do tego negatywnego wizerunku PKOl. Z tego powodu złożyliśmy wezwanie do zaprzestania naruszeń i opublikowania przeprosin. Do dziś to nie nastąpiło, a termin wskazany w wezwaniu już upłynął. Najprawdopodobniej w najbliższych dniach zostanie złożony pozew przeciwko panu ministrowi o naruszenie dóbr osobistych – powiedział Ciszewski. Dodał, że wszystkie inne podmioty które „w dalszym ciągu będą naruszyły dobra osobiste PKOl również mogą być narażone na podobne działania ze strony komitetu”. Kategorycznie zapewnił też, że „zarzuty były bezpodstawne i nieprawdziwe”.