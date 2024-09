Polski Komitet Olimpijski stracił kolejnego sponsora. Czy grozi mu śmierć głodowa?

Dziś na stronie internetowej PKOl wśród „Sponsorów i Partnerów Strategicznych” wciąż są Orlen, Polski Cukier, Tauron, PKP Intercity, Enea, Profbud, Plus oraz Adidas. Trzy ostatnie firmy to podmioty prywatne. Żadna jak dotąd nie zakwestionowała współpracy z komitetem. Podobnie, jak „Partnerzy” (wyjątek to Polskie Porty Lotnicze) spośród których większość rozlicza się na zasadzie barteru.

Niemal wszystkie kontrakty, jakie zawierał PKOl za kadencji Piesiewicza, miały charakter trójstronny, a jej beneficjentami były także polskie związki sportowe. Tego, jaka część środków trafiała bezpośrednio do nich, nie wiadomo. Wypowiedzenie umów oznacza więc straty nie tylko dla komitetu, ale także wielu związków sportowych, których przedstawiciele prezesa na stanowisko wybrali.

Walka o władzę w polskim sporcie. Czy Radosław Piesiewicz pozostanie prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego?

Najbliższe dni pokażą, jakie będą skutki tej presji. Nie jest tajemnicą, że przeciwnikiem Piesiewicza jest minister sportu i turystyki Sławomir Nitras, który w wywiadzie dla Onetu sugerował, że prezes zarabia miesięcznie ponad 100 tys. zł. A to budżet resortu, a nie trójstronne umowy sponsorskie zawierane przez PKOl, jest najważniejszym źródłem finansowania związków sportowych w Polsce.

- My finansujemy przygotowania do igrzysk. Jeśli PKOl znajdzie własne źródła i zbierze 2-miliardowy budżet od prywatnych sponsorów, będzie mógł się z nami porównywać, ale jeśli mówimy o środkach zdobytych na bazie koneksji politycznych ze spółek Skarbu Państwa, to wciąż są to pieniądze publiczne – wyjaśniał Nitras jeszcze w lutym „Rz”, a po igrzyskach zaostrzył retorykę.