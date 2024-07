Przy takich warunkach mięśnie przywodzicieli i kolana są wystawione na próbę. Trzeba być gibkim, elastycznym, maksymalnie sprawnym. Na trawie wbrew pozorom również tak jak na mączce liczy się umiejętność ślizgania. To ryzykowne, ale przynosi znakomite efekty. Były wielkoszlemowy mistrz Mats Wilander twierdzi, że sztukę ślizgania na trawie niemal do perfekcji opanował Novak Djoković i dlatego wygrywał w Londynie siedmiokrotnie, a dwa razy był w finale.

Tenisiści bardziej podnoszą jednak kwestię nie tylko samej trawy, ale przede wszystkim krótkiego odstępu między Roland Garrosem i Wimbledonem. – Po Roland Garros nie odpoczęłam należycie – powiedziała po porażce z Julią Putincewą Iga Świątek. Polka na szczęście kontuzji nie odniosła, ale z tonu jej wypowiedzi, zachowania widać, że psychicznie czuła się wypalona, niemal tak samo jak w 2022 roku. Wtedy również miała za sobą serię zwycięskich spotkań i turniejów.

Kontuzja Huberta Hurkacza na Wimbledonie może mieć opłakane skutki

W przypadku Huberta Hurkacza kontuzję odniesioną w meczu z Francuzem Arthurem Filsem można wytłumaczyć zbyt ryzykownym zachowaniem. Trawa czasami je wymusza. Wrocławianin doznał urazu pod koniec czwartego seta, gdy prowadził w tie-breaku i chciał się efektownie rzucić, by odebrać piłkę. Liczne robinsonady Polaka były bardzo śmiałe, czasami chyba niepotrzebne.

Hurkacz uchodzi za zawodnika, który jednak potrafi grać na trawie i świetnie się czuje na tej nawierzchni. To na Wimbledonie osiągnął najlepszy wynik w Wielkim Szlemie – półfinał w 2021 roku. Do tego należy do zawodników bardzo dobrze przygotowanych fizycznie, bez skłonności do kontuzji. Był wymieniany jako jeden z faworytów do zwycięstwa na Wimbledonie spośród zawodników z drugiego szeregu.

Odpadł jednak w drugiej rundzie, a co gorsze jego uraz może spowodować wielkie szkody dla polskiego tenisa. Hurkacz w Paryżu ma wystąpić w trzech konkurencjach – w singlu (jak mówił przed Wimbledonem „sam ze sobą”), w deblu z Janem Zielińskim i grze mieszanej z Igą Świątek. Do dziś nie wiadomo, co mu dolega, czy będzie w stanie trenować przed igrzyskami, czy może w ogóle zagrać na przełomie lipca i sierpnia na Roland Garros?