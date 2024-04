Nieco ponad 100 dni przed inauguracją igrzysk fundacja Surfrider ogłosiła wyniki cyklicznych badań. Laboranci między wrześniem 2023 a marcem tego roku wykonali 14 analiz i po ich odczytaniu uznali stan czystości wody za „alarmujący”, a rezultaty „znacznie powyżej normy”. Problem od pewnego czasu jest ten sam: Sekwanę zanieczyszczają głównie bakterie e coli.

Paryż. Jak sprawić, by ścieki nie trafiały do Sekwany

– Jeżeli wyniki są powyżej normy, nie można pozwolić ludziom pływać w rzece. To nie konsekwencja decyzji prefektury policji czy miasta, ale wyników badań naukowych – mówi zastępca dyrektora ds. sportu w paryskim merostwie Pierre Rabandan.

Organizatorzy igrzysk zachowują spokój i twierdzą, że zagrożenia nie ma, więc nie przewidzieli żadnego planu B. Wierzą po prostu, że latem będzie lepiej. Nie przejmują się też ubiegłorocznymi przypadkami, gdy trzeba było odwołać zawody testowe w triatlonie oraz pływaniu długodystansowym, bo po gwałtownym deszczu badania wykazały gwałtowny wzrost bakterii w wodzie. – Jesteśmy przekonani, że teraz obniżymy zanieczyszczenie bakteriologiczne o 75 p. – deklaruje minister sportu i igrzysk olimpijskich i paraolimpijskich Amelie Oudea-Castera.

Czytaj więcej Sport Paryż przed igrzyskami olimpijskimi pozbywa się bezdomnych? Aktywiści oburzeni Aktywiści działający w organizacjach humanitarnych zwracają uwagę, że w Paryżu coraz częściej dochodzi do eksmisji osób w kryzysie bezdomności. Zdaniem działaczy pozbywanie się ze stolicy Francji osób mieszkających na ulicach, ma związek ze zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi.

Władze miasta zapowiadają, że za dwa–trzy miesiące uruchomią specjalne baseny, do których będzie spływać woda po gwałtownych burzach. To skomplikowany projekt inżynieryjny, dzięki któremu ścieki, które do tej pory zatykały zabytkową sieć kanalizacyjną, nie będą trafiać do Sekwany.

Inny problem stanowi 20 tys. mieszkańców nadbrzeżnych domów na południowy wschód od Paryża. Z tych mieszkań ścieki trafiają bowiem bezpośrednio do rzeki. Przez trzy lata pracownicy miejskiej sieci wodociągowej chodzili od domu do domu, aby przekonać mieszkańców do założenia bądź wymiany starych rur kanalizacyjnych, ale – mimo 6 tys. euro dotacji na dom – propozycję zaakceptował tylko co czwarty.