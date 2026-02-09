Olimpijski konkurs skoków. Domen Prevc faworytem, ale może będą niespodzianki

Aktualizacja: 09.02.2026 11:39 Publikacja: 09.02.2026 05:00
Domen Prevc
Foto: PAP/EPA
Polacy od czasów Wojciecha Fortuny wiedzą, że podczas igrzysk na skoczni potrafią dziać się cuda: w 1972 r. w Sapporo było polskie złoto, ale 30 lat później w Salt Lake City mistrzem miał zostać Adam Małysz, a wszystkich przeskoczył Simon Ammann.
Teraz też Prevc wydaje się bezkonkurencyjny i biorąc pod uwagę wyniki z tego sezonu, powinien zdobyć dwa indywidualne złota. Jest liderem Pucharu Świata, wygrał Turniej Czterech Skoczni i został mistrzem świata w lotach. W poniedziałek ma pierwszą szansę, na skoczni normalnej, żeby dołożyć złoto olimpijskie.
– Patrząc na konkurs kobiet, to nie byłbym pewien, że złoto jest zawieszone. Mistrzynią miała zostać Nika Prevc, która była także najlepsza na treningach, ale na igrzyskach trzeba spodziewać się niespodziewanego i nagle wyskoczyła Norweżka Anna Odine Stroem. Na pewno Domen jest faworytem, ale złotego medalu jeszcze bym mu nie przyznawał. Wygląda na to, że Słoweńcy są na tyle pewni siebie, dobrze przygotowani, że odpuścili czwartkowe treningi. Dzięki temu mogli odpocząć. Kamil Stoch też narzekał, że podróż była długa i bezpośrednio z niej trzeba było ruszyć na trening. Myślę, że te trzy skoki mniej nie będą miały wpływu na ich dyspozycję, a rywale muszą się zastanawiać, dlaczego to zrobili. To są takie zagrywki psychologiczne – mówi „Rz” trener Sławomir Hankus, ekspert Eurosportu.
Organizatorzy dali zawodnikom szansę w czwartek na zapoznanie się z obiektem, na którym latem delikatnie zmienił się kąt nachylenia progu. Widocznie jednak Słoweńcom wystarczą trzy niedzielne skoki treningowe, żeby wejść w rytm.
Polacy z treningów nie rezygnowali, ale odpuścili wcześniej m.in. mistrzostwa świata w lotach, żeby spokojnie potrenować. Do Oberstdorfu z polskich olimpijczyków wybrał się tylko Kamil Stoch, ale on po tym sezonie kończy karierę i żegna się z każdą skocznią, z którą może. Treningi pomogły za to Pawłowi Wąskowi, którego forma w tym sezonie nie była najlepsza, a w Predazzo pokazywał się już z dobrej strony.
– Jeśli chodzi o Kacpra Tomasiaka, to widać, że odpuszczenie lotów było dobrą decyzją. On jest młody, wszędzie debiutuje i jeszcze będzie miał czas, żeby polatać. Nie stracił wiele, a zyskał trochę spokoju. Paweł zdecydowanie się dzięki tej decyzji odbudował, bo jego skoki w Predazzo są w miarę powtarzalne. Na treningach nie był 30., ale w okolicach dziesiątego miejsca. Troszkę martwi dyspozycja Kamila i można się zastanawiać, czy nie lepiej było też odpuścić, ale tutaj chyba sentyment i chęć ostatniego startu w MŚ wzięła górę. Jeśli nasi zawodnicy będą skakać dobrze i solidnie, to miejsca w dziesiątce nie są nierealne, a jeśli to się poskłada w dobrą całość, można liczyć na miejsce w pierwszej ósemce – przekonuje trener Hankus.
Może pomagają także kombinezony z nowego materiału, które Polacy przywieźli do Włoch. W konkursach olimpijskich nowy sprzęt może pomóc, ale trzeba uważać, bo kontroler Matthias Hafele pokazał w tym sezonie, że nie żartuje i Timi Zajc został zdyskwalifikowany za nogawki zbyt krótkie o trzy milimetry.
– Nie słyszałem, żeby inne reprezentacje zgłaszały jakieś nowinki, ale to są konkursy olimpijskie i tutaj do ostatniej chwili każdy może kryć przed konkurencją swoje rozwiązania. Patrząc na to, jak dobrze zaprezentowały się Norweżki, to można się domyślać, że tamta reprezentacja coś przygotowała – śmieje się Hankus.
Na Norwegów trzeba patrzeć uważnie nie tylko mając w pamięci ich kombinacje ze strojami na ostatnich mistrzostwach świata, ale również dlatego, że Marius Lindvik potrafi się zmobilizować na najważniejsze występy i jest przecież mistrzem olimpijskim z Pekinu na dużej skoczni. Zresztą, Predazzo dobrze pamięta jego starszego kolegę Larsa Bystoela, który dość niespodziewanie został mistrzem olimpijskim 20 lat temu na skoczni normalnej, a na dużej był brązowym medalistą.
Polscy kibice mają już powody do radości, których chyba mało kto się spodziewał. Anna Twardosz w sobotnim konkursie zajęła dziesiąte miejsce i trzeba to uznać za doskonały wynik.
– Czy można mówić o sensacji? Na pewno to był bardzo dobry start, ale niekoniecznie ponad poziom, bo Anna już pokazywała, że stać ją na dalekie skoki. Cieszę się, że potwierdziła umiejętności w bardzo stresującym, olimpijskim konkursie. Obstawiałem, że jeśli zajmie miejsce w okolicach 15., to będzie rewelacyjnie, a kiedy po pierwszej serii była ósma, byłem bardzo szczęśliwy. To przykład dla naszych skoczków, że można być spokojnie w pierwszej dziesiątce. Jeszcze raz powtarzam, że tutaj można się spodziewać niespodziewanego – podkreśla Hankus.
Klasy naszym skoczkom nie brakuje, przyda się trochę szczęścia i może być dobrze.
Transmisja konkursu na skoczni normalnej w poniedziałek o 19.00 w TVP 1 i Eurosporcie 1
