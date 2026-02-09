Olimpijski konkurs skoków. Domen Prevc faworytem, ale może będą niespodzianki

Organizatorzy dali zawodnikom szansę w czwartek na zapoznanie się z obiektem, na którym latem delikatnie zmienił się kąt nachylenia progu. Widocznie jednak Słoweńcom wystarczą trzy niedzielne skoki treningowe, żeby wejść w rytm.

Polacy z treningów nie rezygnowali, ale odpuścili wcześniej m.in. mistrzostwa świata w lotach, żeby spokojnie potrenować. Do Oberstdorfu z polskich olimpijczyków wybrał się tylko Kamil Stoch, ale on po tym sezonie kończy karierę i żegna się z każdą skocznią, z którą może. Treningi pomogły za to Pawłowi Wąskowi, którego forma w tym sezonie nie była najlepsza, a w Predazzo pokazywał się już z dobrej strony.

– Jeśli chodzi o Kacpra Tomasiaka, to widać, że odpuszczenie lotów było dobrą decyzją. On jest młody, wszędzie debiutuje i jeszcze będzie miał czas, żeby polatać. Nie stracił wiele, a zyskał trochę spokoju. Paweł zdecydowanie się dzięki tej decyzji odbudował, bo jego skoki w Predazzo są w miarę powtarzalne. Na treningach nie był 30., ale w okolicach dziesiątego miejsca. Troszkę martwi dyspozycja Kamila i można się zastanawiać, czy nie lepiej było też odpuścić, ale tutaj chyba sentyment i chęć ostatniego startu w MŚ wzięła górę. Jeśli nasi zawodnicy będą skakać dobrze i solidnie, to miejsca w dziesiątce nie są nierealne, a jeśli to się poskłada w dobrą całość, można liczyć na miejsce w pierwszej ósemce – przekonuje trener Hankus.

Dała przykład kolegom. Świetny wynik Anny Twardosz w olimpijskim debiucie

Może pomagają także kombinezony z nowego materiału, które Polacy przywieźli do Włoch. W konkursach olimpijskich nowy sprzęt może pomóc, ale trzeba uważać, bo kontroler Matthias Hafele pokazał w tym sezonie, że nie żartuje i Timi Zajc został zdyskwalifikowany za nogawki zbyt krótkie o trzy milimetry.

– Nie słyszałem, żeby inne reprezentacje zgłaszały jakieś nowinki, ale to są konkursy olimpijskie i tutaj do ostatniej chwili każdy może kryć przed konkurencją swoje rozwiązania. Patrząc na to, jak dobrze zaprezentowały się Norweżki, to można się domyślać, że tamta reprezentacja coś przygotowała – śmieje się Hankus.