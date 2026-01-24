Faworyt ze złotem, z Polaków najlepszy najstarszy

Te zawody miały nietypową formę, inną od tej, do której kibice są przyzwyczajeni. Do zdobycia medalu trzeba było oddać cztery skoki, podzielone na dwa dni. Pierwsze sito było już w piątek, bo do sobotniej rywalizacji nie zakwalifikowało się dziesięciu najsłabszych skoczków. Niestety, w tym gronie było aż trzech z czterech reprezentantów Polski.

Aleksander Zniszczoł, Kamil Stoch i Dawid Kubacki skoczyli solidarnie w okolicach 190 metrów i zajęli miejsca obok siebie: 33., 34. i 35. Poziom nie był kosmiczny: Gregor Deschwanden zakwalifikował się z wynikiem 194 metrów, a Danielowi Tschofenigowi wystarczyło nawet 188 m w słabych warunkach. Wyniki Polaków świadczą o tym, że nasi skoczkowie są po prostu w słabej formie, skoro zdecydowanie dalej od nich szybowali przeciętni zawodnicy tacy jak Alex Insam i Jewhen Marusiak.

Honoru Polaków bronił najstarszy, 39-letni Żyła, który do trzeciej serii zakwalifikował się na 16. miejscu. Jego pierwszy sobotni skok był przeciętny (188,5 m), ale pozwolił mu utrzymać pozycję. W drugim Żyła zdecydowanie się poprawił, poleciał na odległość 212 metrów i wreszcie mógł się ucieszyć.

O medale walczyli inni, a bezkonkurencyjny był Domen Prevc. Przed skokiem Słoweńca w trzeciej serii sędziowie skrócili rozbieg aż o cztery bramki, a on i tak uzyskał 232 metry przy wietrze w plecy, a lądowanie wykończył telemarkiem. W czwartej serii błysnął Norweg Marius Lindvik, który uzyskał aż 231,5 metra, ale szans na złoto i tak nie miał. Prevc wcześniej wywalczył sobie olbrzymi zapas punktowy.