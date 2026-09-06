Jurczyk, mimo trudnej piłki, zdołała znaleźć dziurę w serbskiej obronie.
Damaske zatrzymana przez blok rywalek.
Mamy powrótkę z pierwszego seta. Serbki uciekają Polkom.
Po przewie, o którą poprosił polski trener, tracimy kolejny punkt.
Stysiak w blok i rośnie przewaga Serbii.
Boskovic prowadzi Serbki. Dwa razy skutecznie atakuje.
Cztery razy atakowała Boskovic i w końcu znalazła dziurę w polskiej obronie.
Najpierw źle serwisuje Uzelac, później w ataku myli się Popovic. Polki mają dwa punkty przewagi.
Serbki obijają polski blok i doprowadzją do remisu. Stysiak atakuje po prostej i ponownie jeden punkt przewagi.
Znowu na prowadzeniu Polki. Boskovic atakuje daleko w aut.
Najpierw obity blok Polek, a następnie as serwisowy Kurtagic. Prowadzą Serbki.
Czyrniańska sprytnie odbija blok rywalek.
Boskovic zatrzymana przez polski blok i mamy prowadzenie.
Doprowadzamy do wyrównania. As serwisowy Magdaleny Stysiak.
Gra punkt za punkt. Kurtagic atakuje ze środka.
Najpierw Tica trafia w siatkę, a w kolejnej akcji Serbki atakują środkiem i punkt zdobywa Popovic.
Po zagrywce Uzelac piłka przechodzi na stronę Serbek. Szybki atak Ticy i prowadzenie rywalek.
Wracamy do gry. Stysiak w blok, a piłka trafia w antenkę. Prowadzenie Polek
Martyna Czyrniańska serwuje na aut i mamy pierwszy set dla reprezentacji Serbii.
Rywalki ponownie mają problem z przyjęciem polskiego serwisu. Serbowie biorą czas.
Dobrze polski mur i pierwsza piłka wybronione. W kolejnej akcji Czyrniańska mocno atakuje i kolejny punkt dla Polek.
Boskovic mimo źle wystawionej piłki znajduje dziurę po polskiej stronie. Piłka setowa dla Serbek.
Damaske serwuje w siatkę i Serbki dwa punky od pierwszego seta.
Lampkowska przerywa serię rywalek.
Pięć punktów z rzędu Serbek.
Uzelac kolejny raz atakuje mocno i skutecznie. Uciekają rywalki.
Boskovic psuje zagrywkę, ale w kolejnej akcji Kurtagic atakuje ze środka i przewaga rośnie do trzech punktów.
Najpierw dobrze atakuje Stysiak, później Boskowic i dwa punkty straty Polek.
Boskovic dobrze atakuje, utrzymana przewaga.
Najpierw Wenerska serwuje w siatkę, a w kolejnej akcji Uzelac dobrze serwuje, piłka przechodzi na stronę rywalek, szybki atak i mamy prowadzenie reprezentacji Serbii.
Trzeci punkt z rzędu Serbek.
Zwiększamy przewagę. Czyrniańska obiła blok Serbek.
Wenerska zmyliła blok rywalek i Stysiak zdobywa punkt.
Kolejna długa wymiana, ale tym razem punkt dla Polski i jest remis 5:5 W kolejnej akcji sędzia początkowo wskazał punkt dla Serbii, ale powtórka wideo wskazała, że nie było dotknięcia piłki przez polski blok. Wychodzimy na prowadzenie.
Najdłuższa wymiana w tym secie. Walkę na siatcę wygrała Serbka.
Walka punkt za punkt. Wychodzimy na prowadzenie po ataku Stysiak.
Pierwszy punkt zdobywają Serbki. Po chwili jest już remis, rywalki serwisem uderzają w siatkę.
Zawodniczki wybiegają na boisko. Wyjściowy skład Polek: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Magdalena Jurczyk, Maja Koput, Martyna Czyrniańska, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak (L)
W grupie A biało-czerwone zanotowały komplet zwycięstw – oprócz Turcji pokonały reprezentacje Niemiec, Słowenii, Łotwy i Węgier. W drodze do półfinału okazały się natomiast lepsze od Portugalek i Holenderek.
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