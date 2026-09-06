15:51 Polska 15:18 Serbia (0:1)

Jurczyk, mimo trudnej piłki, zdołała znaleźć dziurę w serbskiej obronie.

15:50 Polska 13:17 Serbia (0:1)

Damaske zatrzymana przez blok rywalek.

15:49 Polska 12:16 Serbia (0:1)

Mamy powrótkę z pierwszego seta. Serbki uciekają Polkom.

15:48 Polska 12:15 Serbia (0:1)

Po przewie, o którą poprosił polski trener, tracimy kolejny punkt.

15:47 Polska 12:14 Serbia (0:1)

Stysiak w blok i rośnie przewaga Serbii.

15:46 Polska 12:13 Serbia (0:1)

Boskovic prowadzi Serbki. Dwa razy skutecznie atakuje.

15:44 Polska 12:11 Serbia (0:1)

Cztery razy atakowała Boskovic i w końcu znalazła dziurę w polskiej obronie.

15:41 Polska 12:10 Serbia (0:1)

Najpierw źle serwisuje Uzelac, później w ataku myli się Popovic. Polki mają dwa punkty przewagi.

15:40 Polska 10:9 Serbia (0:1)

Serbki obijają polski blok i doprowadzją do remisu. Stysiak atakuje po prostej i ponownie jeden punkt przewagi.

15:40 Polska 9:8 Serbia (0:1)

Znowu na prowadzeniu Polki. Boskovic atakuje daleko w aut.

15:38 Polska 7:8 Serbia (0:1)

Najpierw obity blok Polek, a następnie as serwisowy Kurtagic. Prowadzą Serbki.

15:37 Polska 7:6 Serbia (0:1)

Czyrniańska sprytnie odbija blok rywalek.

15:36 Polska 6:5 Serbia (0:1)

Boskovic zatrzymana przez polski blok i mamy prowadzenie.

15:35 Polska 5:5 Serbia (0:1)

Doprowadzamy do wyrównania. As serwisowy Magdaleny Stysiak.

15:34 Polska 3:4 Serbia (0:1)

Gra punkt za punkt. Kurtagic atakuje ze środka.

15:33 Polska 2:3 Serbia (0:1)

Najpierw Tica trafia w siatkę, a w kolejnej akcji Serbki atakują środkiem i punkt zdobywa Popovic.

15:32 Polska 1:2 Serbia (0:1)

Po zagrywce Uzelac piłka przechodzi na stronę Serbek. Szybki atak Ticy i prowadzenie rywalek.

15:30 Polska 1:0 Serbia (0:1)

Wracamy do gry. Stysiak w blok, a piłka trafia w antenkę. Prowadzenie Polek

15:27 Polska 21:25 Serbia

Martyna Czyrniańska serwuje na aut i mamy pierwszy set dla reprezentacji Serbii.

15:25 Polska 20:24 Serbia

Rywalki ponownie mają problem z przyjęciem polskiego serwisu. Serbowie biorą czas.

15:24 Polska 19:24 Serbia

Dobrze polski mur i pierwsza piłka wybronione. W kolejnej akcji Czyrniańska mocno atakuje i kolejny punkt dla Polek.

15:23 Polska 17:24 Serbia

Boskovic mimo źle wystawionej piłki znajduje dziurę po polskiej stronie. Piłka setowa dla Serbek.

15:21 Polska 16:23 Serbia

Damaske serwuje w siatkę i Serbki dwa punky od pierwszego seta.

15:20 Polska 15:21 Serbia

Lampkowska przerywa serię rywalek.

15:20 Polska 14:21 Serbia

Pięć punktów z rzędu Serbek.

15:19 Polska 14:19 Serbia

Uzelac kolejny raz atakuje mocno i skutecznie. Uciekają rywalki.

15:16 Polska 14:17 Serbia

Boskovic psuje zagrywkę, ale w kolejnej akcji Kurtagic atakuje ze środka i przewaga rośnie do trzech punktów.

15:15 Polska 13:15 Serbia

Najpierw dobrze atakuje Stysiak, później Boskowic i dwa punkty straty Polek.

15:14 Polska 12:13 Serbia

Boskovic dobrze atakuje, utrzymana przewaga.

15:13 Polska 11:12 Serbia

Najpierw Wenerska serwuje w siatkę, a w kolejnej akcji Uzelac dobrze serwuje, piłka przechodzi na stronę rywalek, szybki atak i mamy prowadzenie reprezentacji Serbii.

15:12 Polska 10:10 Serbia

Trzeci punkt z rzędu Serbek.

15:11 Polska 10:7 Serbia

Zwiększamy przewagę. Czyrniańska obiła blok Serbek.

15:09 Polska 8:7 Serbia

Wenerska zmyliła blok rywalek i Stysiak zdobywa punkt.

15:06 Polska 6:5 Serbia

Kolejna długa wymiana, ale tym razem punkt dla Polski i jest remis 5:5 W kolejnej akcji sędzia początkowo wskazał punkt dla Serbii, ale powtórka wideo wskazała, że nie było dotknięcia piłki przez polski blok. Wychodzimy na prowadzenie.

15:04 Polska 3:4 Serbia

Najdłuższa wymiana w tym secie. Walkę na siatcę wygrała Serbka.

15:03 Polska 3:2 Serbia

Walka punkt za punkt. Wychodzimy na prowadzenie po ataku Stysiak.

15:00 Zaczynamy!

Pierwszy punkt zdobywają Serbki. Po chwili jest już remis, rywalki serwisem uderzają w siatkę.

14:55 Początek mecz za pięć minut

Zawodniczki wybiegają na boisko. Wyjściowy skład Polek: Katarzyna Wenerska, Magdalena Stysiak, Magdalena Jurczyk, Maja Koput, Martyna Czyrniańska, Monika Lampkowska, Justyna Łysiak (L)

13:18 Polki na tegorocznych Mistrzostwach Europy wygrały grupę, w której ich rywalkami były m.in. finalistki mistrzostw, Turczynki

W grupie A biało-czerwone zanotowały komplet zwycięstw – oprócz Turcji pokonały reprezentacje Niemiec, Słowenii, Łotwy i Węgier. W drodze do półfinału okazały się natomiast lepsze od Portugalek i Holenderek.

13:09 Dzięki awansowi do strefy medalowej Mistrzostw Europy Polki zapewniły już sobie udział w Mistrzostwach Świata w siatkówce

Polki mogą być już pewne udziału w Mistrzostwach Świata w siatkówce, ponieważ awans na ten turniej zapewniają sobie trzy najlepsze zespoły Mistrzostw Europy, które nie wywalczyły sobie jeszcze awansu. Tymczasem Włoszki, z którymi biało-czerwone przegrały walkę o finał, mają zagwarantowany udział w Mistrzostwach Świata jako obrończynie tytułu. Nawet więc, jeśli Polki przegrają dziś z Serbkami i tak zobaczymy je w 2027 roku na parkietach w USA i Kanadzie.

13:05 Biało-czerwone w półfinale tegorocznych Mistrzostw Europy musiały uznać wyższość Włoszek

W półfinale Mistrzostw Europy w Stambule Polki przegrały 1:3. Ich niedzielne rywalki, Serbki, walkę o finał mistrzostw przegrały z Turczynkami, ulegając im 0:3.

13:01 Ostatni medal wywalczony przez Polki na mistrzostwach Europy to brązowy krążek wywalczony w 2009 roku

Polki w meczu o trzecie miejsce wygrały wówczas 3:0 (25:16, 25:19, 25:23) z Niemkami.