Polki do tej pory przeszły przez turniej bez porażki. W fazie grupowej wygrały wszystkie mecze, a w fazie pucharowej pokonały Portugalię 3:0 i Holandię 3:1. Włoszki również grają świetny turniej, a w ostatnich pięciu spotkaniach obu reprezentacji za każdym razem górą była Italia. Ostatni raz Polki pokonały ten zespół w Lidze Narodów w 2024 roku.

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Stawką spotkania był awans do niedzielnego finału. Zwyciężczynie półfinału zagrają o złoto, przegrane powalczą o brązowy medal.

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