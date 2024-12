Wielki rok polskiej siatkówki. Wojciech Drzyzga: Taśma się nie zatrzyma

Byłbym zdziwiony, gdyby ta reprezentacja nie wykorzystała potencjału. Stefano Lavarini spowodował, że są Polki głodne sukcesu i już prawie go dotknęły

Wreszcie wyrosła Magdalena Stysiak...

Dziewczyna o takich warunkach i technice zdarza się raz na pokolenie. Mamy do tego Martynę Łukasik, Martynę Czyrniańską... Jesteśmy najbardziej rozwojową drużyną, bo ta grupa nie wyczerpała swoich możliwości. Trzeba tylko znaleźć zmienniczkę dla Wołosz. Chodzi nie tylko o umiejętność wystawiania piłek, ale też zarządzania grupą. Byłbym zdziwiony, gdyby ta reprezentacja nie wykorzystała potencjału. Stefano Lavarini spowodował, że są głodne sukcesu i już prawie go dotknęły.

A jeśli chodzi o mężczyzn, to ten potencjał uda się utrzymać?

To jest nieprzerwana taśma produkcyjna, tylko że młodym jest się coraz trudniej wybić, bo liga jest bardzo silna, a obowiązki trenerów klubowych to wygrywanie, a nie wychowywanie młodych. W innych dyscyplinach wielkie kluby kupują talenty i wypożyczają, żeby się ogrywali. Jeśli jednak chodzi o dopływ talentów, to się nie zatrzyma, a wiedzę trenerską mamy na poziomie światowym. Dzieci się garną do siatkówki. W Warszawie, w szkółkach MOS, MDK nie ma miejsca i selekcja jest potężna.

Marcin Janusz ma 30 lat, Grzegorz Łomacz - 37. Młodych rozgrywających nie widać?

Z Janusza robimy staruszka? Myślę, że Łomacz też nie zrezygnuje z kadry w Los Angeles. Mogę powiedzieć też za swojego syna, że on dalej chce grać w kadrze. O takich rozgrywających w wieku 32-36 lat marzy cały świat, tacy rządzą. Nawet, jeśli będzie trzeba sięgnąć po kogoś spoza dwójki Janusz – Łomacz, a Nikola Grbić nie przekona się do Fabiana, to jest jeszcze Jan Firlej.

A co z przyjmującymi?

Rywalizacja jest olbrzymia. Nikola Grbić po drodze do Los Angeles nie chce rezygnować z innych imprez, bo z naszym potencjałem nie można obniżać lotów. Nie damy się zepchnąć z podium.