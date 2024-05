– Widać po dziewczynach pewność siebie, szczególnie w końcówkach, gdzie wysoko przegrywały, a potrafiły wyrównać, a nawet wygrać. Są mocne psychicznie i widać, że dobrze się czują w swoim towarzystwie. Może to za mocne stwierdzenie, że Polki są faworytkami Ligi Narodów czy igrzysk, ale na pewno będą się liczyć – twierdzi były siatkarz i trener Radosław Panas.

Wiadomo, że przed Polkami w Lidze Narodów jeszcze bardzo dużo grania – co najmniej dwa turnieje kontynentalne w Arlington (28 maja – 2 czerwca) i Hong Kongu (11–16 czerwca), a może także finały w Bangkoku (20–23 czerwca) – ale już dziś można powiedzieć, że to drużyna, która nie schodzi poniżej pewnego poziomu i jeśli przegra, to nie sama ze sobą, lecz jedynie dlatego, że przeciwniczki zagrały jeszcze lepiej.

Siatkarze rozpoczynają przygotowania olimpijskie. Dla każdego jest plan

Podobnie można powiedzieć o reprezentacji mężczyzn, która przyzwyczaiła kibiców do zwycięstw.

Przed pierwszym turniejem Ligi Narodów są oczywiście znaki zapytania. Trener Nikola Grbić zamieszał bowiem w składzie, dając szansę młodym na grę, a weteranom – na dłuższy wypoczynek. Dzięki temu w kadrze znaleźli się m.in. libero Kamil Szymura czy środkowy Szymon Jakubiszak.

Nie jest to jednak wyłącznie zespół żółtodziobów, bo do Antalyi polecieli także Aleksander Śliwka, Jakub Kochanowski czy Grzegorz Łomacz.

– Pierwsze dwa tygodnie Ligi Narodów służą temu, żeby dać pograć mniej doświadczonym, a także odbudować tych, za którymi trudniejszy okres. Śliwka czy Kochanowski w ostatnim sezonie mieli długie przerwy, leczyli złamane palce. Potrzebują grania – przekonuje w rozmowie z „Rz” Panas.