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Jarosław Tomczyk: Legia–Wisła. Klasyk wstydu

Ligowy szlagier pomiędzy Legią Warszawa a Wisłą Kraków był meczem wstydu polskiej piłki. Zarówno na boisku, na którym mnożyły się sędziowskie błędy, jak i na trybunach, gdzie chuligański kodeks wygrał z państwem prawa.

Publikacja: 13.10.2026 12:40

Od sezonu 2023/2024 stało się regułą, że w obliczu meczu z Wisłą Kraków kolejne kluby informowały, ż

Od sezonu 2023/2024 stało się regułą, że w obliczu meczu z Wisłą Kraków kolejne kluby informowały, że nie przyjmą u siebie jej kibiców, choć były do tego zobowiązane.

Foto: PAP/Leszek Szymański

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Jarosław Tomczyk

Opowieść, że Legia przed meczem z Wisłą musiała rozpocząć remont sektora gości, można by włożyć między bajki, gdyby nie fakt, że w tę bajkę nawet dzieci nie uwierzą.

Temat ciągnie się ponad trzy lata. Od sezonu 2023/2024 stało się regułą, że w obliczu meczu z Wisłą Kraków kolejne kluby informowały, że nie przyjmą u siebie jej kibiców, choć były do tego zobowiązane. Jako powód najczęściej wysuwano awarie systemów bezpieczeństwa lub prace remontowe. Nikt choć trochę zagłębiony w temat w to nie wierzył.

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