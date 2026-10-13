Opowieść, że Legia przed meczem z Wisłą musiała rozpocząć remont sektora gości, można by włożyć między bajki, gdyby nie fakt, że w tę bajkę nawet dzieci nie uwierzą.

Temat ciągnie się ponad trzy lata. Od sezonu 2023/2024 stało się regułą, że w obliczu meczu z Wisłą Kraków kolejne kluby informowały, że nie przyjmą u siebie jej kibiców, choć były do tego zobowiązane. Jako powód najczęściej wysuwano awarie systemów bezpieczeństwa lub prace remontowe. Nikt choć trochę zagłębiony w temat w to nie wierzył.