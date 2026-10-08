Przed rokiem Polki po raz pierwszy zagrały w mistrzostwach Europy. Nie zdołały co prawda wyjść z grupy, ale na zakończenie rywalizacji pokonały Dunki (wcześniej przegrały z Niemkami i Szwedkami). Teraz czas na kolejny krok.

Awans na mundial zwiększyłby jeszcze rosnącą z roku na rok popularność kobiecego futbolu w naszym kraju. Polska dopiero co organizowała mistrzostwa świata do lat 20.

Baraże o mundial. Z kim i kiedy zagrają Polki?

Turniej dorosłych reprezentacji odbędzie się w 2027 r. w Brazylii. Wezmą w nim udział po raz ostatni 32 zespoły (w następnej imprezie uczestników będzie już 48). By znaleźć się w tym gronie, Polki muszą przejść dwustopniowe baraże.

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Polskie piłkarki awansowały na Euro. Czy to coś zmieni?
Piłka nożna
Polskie piłkarki awansowały na Euro. Czy to coś zmieni?

Najpierw trzeba pokonać Belgię: pierwszy mecz w piątek na wyjeździe, rewanż we wtorek w Gdańsku. Jeśli nasza drużyna wygra, to na przełomie listopada i grudnia czeka ją jeszcze spotkanie z Irlandią lub Kazachstanem.

– Awans na Euro był przełamaniem pewnej bariery, ale nigdy nie traktowałam go jako mety. Chcemy regularnie rywalizować z najlepszymi i właśnie w tym kierunku zmierzamy – mówi selekcjonerka reprezentacji Polski Nina Patalon w rozmowie z portalem „Łączy nas piłka” i dodaje: – Baraże wygrywa się nie tylko sercem. Trzeba też mieć chłodną głowę. Mamy już doświadczenia, których wcześniej nam brakowało. Teraz chcę, żeby suma tych doświadczeń była widoczna w naszych decyzjach na boisku. Ta drużyna przeszła już bardzo dużo. Potrafiła funkcjonować w trudnych momentach, podnosić się po porażkach i grać pod ogromną presją. Chciałabym, żeby właśnie tę dojrzałość było widać w październiku.

Transmisja meczu Belgia – Polska w piątek o 20.15 w TVP Sport. Rewanż we wtorek o 18.00 pokaże ta sama telewizja