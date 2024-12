Polskie piłkarki awansowały na Euro. Czy to coś zmieni?

To był awans wywalczony w bólach. Kilka miesięcy wcześniej trudno było się go spodziewać. W Lidze Narodów, będących pierwszą fazą kwalifikacji na przyszłoroczne mistrzostwa Europy, Polki przegrały wszystkie sześć meczów. Uległy: Niemkom, Islandii i Austrii. Miały bilans bramkowy 4-17. Spadły z hukiem do Dywizji B.

Reklama

Ale pozostała szansa w barażach. Najpierw w dwumeczu pewnie pokonały Rumunki (2:1 i 4:1). Do decydującego o awansie dwumeczu z Austriaczkami nie przystępowały w roli faworytek. Sytuacja się zmieniła, gdy po dobrym spotkaniu wygrały w Gdańsku 1:0. W rozegranym w Wiedniu rewanżu wynik się powtórzył, a gola w doliczonym czasie gry zdobyła największa gwiazda tej drużyny, Ewa Pajor.

Ewa Pajor, gwiazda europejskiej piłki, której brakowało reprezentacyjnego sukcesu

Obchodząca, w tym historycznym dla polskiej piłki kobiecej dniu 28 urodziny Pajor, była w tym roku po raz drugi z kolei nominowana do Złotej Piłki w plebiscycie „France Football”. Została sklasyfikowana na 29. miejscu, o 11 pozycji niżej niż w poprzedniej edycji. W równie prestiżowym rankingu ESPN była 22.

Od tego sezonu pochodząca z Pęgowa, liczącej kilkanaście domów i kilkadziesiąt mieszkańców malutkiej wsi koło Uniejowa w województwie łódzkim, występuje w Barcelonie. Od trzech lat to najlepszy klub Europy skąd wywodzi się najlepsza obecnie piłkarka na świecie Aitana Bonmati.