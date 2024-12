Gol Ewy Pajor w ostatnich minutach. Polki jadą na Euro

Nadzieję na awans dał wynik w Gdańsku. W piątek na Polsat Plus Arenie Polki wygrały 1:0 po golu Natalii Padilli-Bidas. Mogło to być wyższe zwycięstwo, były na to szanse, wtedy spokój byłby większy, ale do Wiednia Biało-Czerwone pojechały z jedną myślą - dostać się na Euro.

To wyczyn – bez żadnej przesady – historyczny. Bo piłkarska reprezentacja Polski kobiet nigdy nie grała w fazie finałowej imprezy mistrzowskiej. Nie było polskich piłkarek na – rozgrywanych od 1991 roku – mistrzostwach świata, Euro (od 1984 roku), igrzyskach olimpijskich (od 1996 roku).

Ewa Pajor jak Robert Lewandowski

Nie zanosiło się, że tym razem kwalifikacje zakończą się powodzeniem. Wiosną i latem w dywizji A Ligi Narodów Polska przegrała wszystkie sześć meczów z Niemkami, Islandią i Austrią i spadły do dywizji B. Ale dzięki obecności w najwyższej lidze tych rozgrywek miały prawo do występu w barażach do Euro.

W październiku, w pierwszym dwumeczu eliminacyjnym, drużyna prowadzona przez Ninę Patalon dwukrotnie pokonała Rumunię (2:1 i 4:1). Z tych sześciu goli trzy strzeliła wtedy gwiazda reprezentacji i europejskiej kobiecego futbolu, Ewa Pajor.