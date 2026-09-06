Wypowiedź dla POLITICO Matwija Bidnego, ukraińskiego ministra młodzieży i sportu, o zamiarze wspólnej organizacji piłkarskiego mundialu przez Polskę i Ukrainę w latach 40. XXI wieku, wywołała spore poruszenie w kręgach futbolowych kibiców.

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Skontaktowaliśmy się w tej sprawie z Mykołą Seredychem, dyrektorem ds. mediów, marketingu i transformacji cyfrowej w Ukraińskim Związku Piłki Nożnej.

Mundial w Polsce i Ukrainie. Nie ma żadnych negocjacji ani konsultacji

– Nasze Ministerstwo Młodzieży i Sportu, zasypywane pytaniami, wydało już w tej sprawie oświadczenie – mówi Seredych. – Poinformowano w nim, że Ukraina nie prowadzi żadnych oficjalnych negocjacji ani konsultacji ze stroną polską w sprawie wspólnej kandydatury na organizację mistrzostw świata. Jest to wyłącznie wizja długoterminowa.

Dopytywany o racjonalność pomysłu na obecnym etapie, Seredych dodał: – Ministerstwo wyraźnie podkreśliło w swoim oświadczeniu, że planowanie dużych turniejów na terytorium Ukrainy jest możliwe dopiero po zapewnieniu stabilnego pokoju i bezpieczeństwa, a omawianie konkretnych kandydatur lub planów operacyjnych w trakcie aktywnych działań wojennych jest przedwczesne.

Tym samym temat polsko-ukraińskiego mundialu można póki co odłożyć ad acta.