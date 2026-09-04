Marcin Kasprowicz w otoczeniu zawodniczek w 2025 roku
To będą już 12. mistrzostwa świata dziewcząt w tej kategorii, czwarte rozgrywane w Europie, ale dopiero pierwsze z udziałem Biało-czerwonych, które jako gospodynie nie musiały się do nich kwalifikować. Nie oznacza to, że podopieczne 46-letniego Marcina Kasprowicza pozbawione są w turnieju większych szans.
– Mam nadzieję, że będziemy w strefie medalowej, bo to bardzo potrzebne polskiej piłce – mówi górnolotnie Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, na którego terenie w największej mierze toczyć się będą zmagania. Selekcjoner jest bardziej stonowany: – Grupę mamy trudną, na pewno jednak stać nas na awans do fazy pucharowej i grę w niej tak długo, jak tylko się da – ocenia możliwości.
Na czym opierają się nadzieje Polek, z których połowa gra w klubach zagranicznych? Przede wszystkim na sporym już doświadczeniu zawodniczek i trenera. Kasprowicz w sierpniu 2021 r. rozpoczął budowę zespołu U17, co było kamieniem węgielnym stworzenia obecnej kadry. Dwa lata temu, z wieloma z obecnych reprezentantek, na mistrzostwach Europy w Szwecji wywalczył brąz w kategorii do lat 17, pokonując w meczu o trzecie miejsce Francuzki w rzutach karnych. Dało to drużynie awans na mundial w Dominikanie, w którym Polki dotarły do ćwierćfinału. Na tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 19 w Bośni i Hercegowinie Biało-czerwone awansowały bez straty gola. W finałach co prawda nie wyszły z grupy, ale zremisowały z przyszłymi finalistkami Niemkami.
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To właśnie na tych dziewczętach z rocznika 2007 opiera się kadra na mundial, choć górna granica urodzenia to rocznik 2006. Z niego w polskim zespole są jednak tylko trzy zawodniczki.
– Polski Związek wykonał kawał dobrej roboty. Reprezentacje kobiet zrobiły ogromny postęp. Myślę, że są na podobnej drodze co my, przeszły drogę z nizin, by obecnie aspirować do czołowych miejsc – komplementuje Christian Meloni, selekcjoner Argentyny, z którą Polki zainaugurują zmagania na Arenie Katowice w sobotę o 15.00. Trzy dni później, we wtorek, 8 września, także w Katowicach, Biało-czerwone zagrają z Meksykiem. Ostatnie spotkanie fazy grupowej odbędzie się 11 września. Rywalem Polek, tym razem w Bielsku-Białej, będzie drużyna Beninu. Do mistrzostw nasze piłkarki przygotowywały się od 24 sierpnia na zgrupowaniu w Grodkowie na Opolszczyźnie. W jego ramach, bez wielu kadrowiczek z klubów zagranicznych, rozegrały jeden mecz kontrolny, przegrywając w Brzegu z Nigerią 0:1.
Prawo organizacji mistrzostw Polska otrzymała w grudniu 2023 r. 15 maja w Łodzi uczestniczki rozlosowano do sześciu czterozespołowych grup. Awans do 1/8 finału wywalczą po dwa czołowe zespoły z każdej grupy oraz cztery drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Dalej walka toczyć się będzie systemem pucharowym, wedle zasady „przegrywający odpada”.
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52 turniejowe mecze rozegrane będą w czterech miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Łodzi. W tej ostatniej, na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla, zaplanowano fazę finałową. 23 września odbędą się półfinały, trzy dni później spotkanie o brązowy medal, a 27 września, w niedzielę, o 18.00 wielki finał.
Bilety wciąż są do nabycia. Na mecze grupowe i pucharowe kosztują 30 i 20 zł, jeszcze taniej jest w sektorze rodzinnym – 15 zł dla dorosłego, 10 zł dla dziecka do lat 16. Najdroższe wejściówki I kategorii na finał to wydatek 50 zł.
Obrończyniami tytułu są reprezentantki Korei Północnej, które wygrały poprzednią edycję rozgrywaną w 2024 r. w Kolumbii. Było to ich trzecie mistrzostwo w historii. Nie jest to przypadek. W Pjongjangu od 2013 r. funkcjonuje Międzynarodowa Szkoła Piłkarska. W myśl państwowej strategii, obliczonej na propagandowy sukces, wyselekcjonowane z całego kraju zawodniczki, poddane surowej dyscyplinie, wspólnie mieszkają i trenują. To z nimi w 2024 r. Polki przegrały ćwierćfinał mundialu U17 na Dominikanie. Koreanki z Północy faworytkami będą i teraz. Oprócz nich jako główne kandydatki do złota wymieniane są Hiszpanki i reprezentantki USA.
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W Polsce kobieca piłka nożna z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Uprawia ją coraz więcej dziewcząt, a potwierdzeniem ich postępów są coraz lepsze wyniki poszczególnych reprezentacji.
W ubiegłym roku Biało-czerwone po raz pierwszy wystąpiły w finałach dorosłych mistrzostw Europy. Na turnieju rozgrywanym w Szwajcarii nie wyszły wprawdzie z grupy, ale zaprezentowały się godnie. Uległy Niemkom i Szwedkom, ale zdołały pokonać Dunki.
Teraz podopieczne selekcjonerki Niny Patalon walczą o swój pierwszy wyjazd na mistrzostwa świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii. Jesienią czekają je spotkania barażowe.
Blisko awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzyń były piłkarki Czarnych Sosnowiec, które przed kilkoma dniami odpadły dopiero w decydującej fazie play-off z belgijskim Leuven, ale zagrają w Lidze Europy. Sukces sportowy i organizacyjny młodzieżowego mundialu ma jeszcze zwiększyć popularność kobiecego futbolu nad Wisłą.
Grupy mistrzostw świata U20 kobiet
Grupa A: Polska, Meksyk, Argentyna, Benin
Grupa B: Brazylia, Anglia, Kanada, Tanzania
Grupa C: Francja, Korea Południowa, Ghana, Ekwador
Grupa D: Japonia, USA, Nowa Zelandia, Włochy
Grupa E: Korea Północna, Kolumbia, Kostaryka, Portugalia
Grupa F: Hiszpania, Nigeria, Chiny, Nowa Kaledonia
Mecze grupowe Polek
5 września: Polska – Argentyna (Katowice, 15.00)
8 września: Polska – Meksyk (Katowice, 18.00)
11 września: Polska – Benin (Bielsko-Biała, 18.00)
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Kadra Polski
Bramkarki: Zuzanna Błaszczyk (WKS Śląsk Wrocław), Hanna Wieczerzak (Real Madryt), Julia Woźniak (Sporting Lizbona).
Obrończynie: Martyna Bartczak (Grot SMS Łódź), Jagoda Cyraniak (Olympique Marsylia), Oliwia Łapińska (KKS Czarni Antrans Sosnowiec), Zofia Pągowska (Grot SMS Łódź), Magda Piekarska (AS Roma), Iga Witkowska (KKS Czarni Antrans Sosnowiec).
Pomocniczki: Krystyna Flis (FC Basel), Inez Sikora (GKS Górnik Łęczna), Emilia Sobierajska (KKS Czarni Antrans Sosnowiec), Lena Świrska (Pogoń Szczecin), Zuzanna Witek (HB Koege), Oliwia Zgoda (KKS Czarni Antrans Sosnowiec), Maja Zielińska (Legia Ladies).
Napastniczki: Weronika Araśniewicz (VfL Wolfsburg), Zuzanna Grzywińska (1. FC Nuernberg), Julia Gutowska (HB Koege), Kinga Wyrwas (US Sassuolo Calcio Femminile), Oliwia Związek (Lech UAM Poznań).
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