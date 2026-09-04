To będą już 12. mistrzostwa świata dziewcząt w tej kategorii, czwarte rozgrywane w Europie, ale dopiero pierwsze z udziałem Biało-czerwonych, które jako gospodynie nie musiały się do nich kwalifikować. Nie oznacza to, że podopieczne 46-letniego Marcina Kasprowicza pozbawione są w turnieju większych szans.

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– Mam nadzieję, że będziemy w strefie medalowej, bo to bardzo potrzebne polskiej piłce – mówi górnolotnie Henryk Kula, prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, na którego terenie w największej mierze toczyć się będą zmagania. Selekcjoner jest bardziej stonowany: – Grupę mamy trudną, na pewno jednak stać nas na awans do fazy pucharowej i grę w niej tak długo, jak tylko się da – ocenia możliwości.

Mundial kobiet do lat 20. Kiedy i z kim zagrają Polki?

Na czym opierają się nadzieje Polek, z których połowa gra w klubach zagranicznych? Przede wszystkim na sporym już doświadczeniu zawodniczek i trenera. Kasprowicz w sierpniu 2021 r. rozpoczął budowę zespołu U17, co było kamieniem węgielnym stworzenia obecnej kadry. Dwa lata temu, z wieloma z obecnych reprezentantek, na mistrzostwach Europy w Szwecji wywalczył brąz w kategorii do lat 17, pokonując w meczu o trzecie miejsce Francuzki w rzutach karnych. Dało to drużynie awans na mundial w Dominikanie, w którym Polki dotarły do ćwierćfinału. Na tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 19 w Bośni i Hercegowinie Biało-czerwone awansowały bez straty gola. W finałach co prawda nie wyszły z grupy, ale zremisowały z przyszłymi finalistkami Niemkami.

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To właśnie na tych dziewczętach z rocznika 2007 opiera się kadra na mundial, choć górna granica urodzenia to rocznik 2006. Z niego w polskim zespole są jednak tylko trzy zawodniczki.

– Polski Związek wykonał kawał dobrej roboty. Reprezentacje kobiet zrobiły ogromny postęp. Myślę, że są na podobnej drodze co my, przeszły drogę z nizin, by obecnie aspirować do czołowych miejsc – komplementuje Christian Meloni, selekcjoner Argentyny, z którą Polki zainaugurują zmagania na Arenie Katowice w sobotę o 15.00. Trzy dni później, we wtorek, 8 września, także w Katowicach, Biało-czerwone zagrają z Meksykiem. Ostatnie spotkanie fazy grupowej odbędzie się 11 września. Rywalem Polek, tym razem w Bielsku-Białej, będzie drużyna Beninu. Do mistrzostw nasze piłkarki przygotowywały się od 24 sierpnia na zgrupowaniu w Grodkowie na Opolszczyźnie. W jego ramach, bez wielu kadrowiczek z klubów zagranicznych, rozegrały jeden mecz kontrolny, przegrywając w Brzegu z Nigerią 0:1.

Prawo organizacji mistrzostw Polska otrzymała w grudniu 2023 r. 15 maja w Łodzi uczestniczki rozlosowano do sześciu czterozespołowych grup. Awans do 1/8 finału wywalczą po dwa czołowe zespoły z każdej grupy oraz cztery drużyny z najlepszym bilansem z trzecich miejsc. Dalej walka toczyć się będzie systemem pucharowym, wedle zasady „przegrywający odpada”.

52 turniejowe mecze rozegrane będą w czterech miastach: Katowicach, Bielsku-Białej, Sosnowcu i Łodzi. W tej ostatniej, na Stadionie Miejskim im. Władysława Króla, zaplanowano fazę finałową. 23 września odbędą się półfinały, trzy dni później spotkanie o brązowy medal, a 27 września, w niedzielę, o 18.00 wielki finał.

Bilety wciąż są do nabycia. Na mecze grupowe i pucharowe kosztują 30 i 20 zł, jeszcze taniej jest w sektorze rodzinnym – 15 zł dla dorosłego, 10 zł dla dziecka do lat 16. Najdroższe wejściówki I kategorii na finał to wydatek 50 zł.

Mundial do lat 20. Tytułu broni Korea Północna

Obrończyniami tytułu są reprezentantki Korei Północnej, które wygrały poprzednią edycję rozgrywaną w 2024 r. w Kolumbii. Było to ich trzecie mistrzostwo w historii. Nie jest to przypadek. W Pjongjangu od 2013 r. funkcjonuje Międzynarodowa Szkoła Piłkarska. W myśl państwowej strategii, obliczonej na propagandowy sukces, wyselekcjonowane z całego kraju zawodniczki, poddane surowej dyscyplinie, wspólnie mieszkają i trenują. To z nimi w 2024 r. Polki przegrały ćwierćfinał mundialu U17 na Dominikanie. Koreanki z Północy faworytkami będą i teraz. Oprócz nich jako główne kandydatki do złota wymieniane są Hiszpanki i reprezentantki USA.

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W Polsce kobieca piłka nożna z roku na rok zyskuje coraz większą popularność. Uprawia ją coraz więcej dziewcząt, a potwierdzeniem ich postępów są coraz lepsze wyniki poszczególnych reprezentacji.

W ubiegłym roku Biało-czerwone po raz pierwszy wystąpiły w finałach dorosłych mistrzostw Europy. Na turnieju rozgrywanym w Szwajcarii nie wyszły wprawdzie z grupy, ale zaprezentowały się godnie. Uległy Niemkom i Szwedkom, ale zdołały pokonać Dunki.

Teraz podopieczne selekcjonerki Niny Patalon walczą o swój pierwszy wyjazd na mistrzostwa świata, które w przyszłym roku odbędą się w Brazylii. Jesienią czekają je spotkania barażowe.

Blisko awansu do fazy zasadniczej Ligi Mistrzyń były piłkarki Czarnych Sosnowiec, które przed kilkoma dniami odpadły dopiero w decydującej fazie play-off z belgijskim Leuven, ale zagrają w Lidze Europy. Sukces sportowy i organizacyjny młodzieżowego mundialu ma jeszcze zwiększyć popularność kobiecego futbolu nad Wisłą.