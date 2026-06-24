W pierwszej fazie mistrzostw świata 2026 w USA, Meksyku i Kanadzie zespoły są podzielone na 12 grup czterozespołowych. W drugiej rundzie wystąpią wszystkie zespoły z pierwszego i drugiego miejsca w każdej grupie oraz osiem najlepszych zespołów z trzecich miejsc.
Mundial 2026. Kto awansuje do drugiej rundy? Kto odpada z MŚ?
Po dwóch kolejkach fazy grupowej stało się pewne, że w 1/16 finału nie wystąpi pięć następujących zespołów:
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Haiti
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Turcja
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Tunezja
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Jordania
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Panama
Wszystkie te zespoły przegrały po dwa mecze. Bez punktu po porażkach z Francją i Norwegią są też Uzbekistan w grupie K oraz Senegal i Irak (w grupie I). Te drużyny mają jednak jeszcze szanse na grę w 1/16 finału (Senegal i Irak grają bezpośredni mecz, a Uzbekistan wyprzedzi DR Konga, jeśli z nią wygra).
Kto z poszczególnych grup ma już zapewniony awans do drugiej rundy mundialu 2026?
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Grupa A - Meksyk
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Grupa B - Kanada, Szwajcaria
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Grupa C - Brazylia, Maroko
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Grupa D - Stany Zjednoczone
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Grupa E - Niemcy
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Grupa F - Holandia, Japonia
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Grupa G - Egipt
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Grupa H - Hiszpania
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Grupa I - Francja, Norwegia
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Grupa J - Argentyna
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Grupa K - Kolumbia, Portugalia
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Grupa L - Anglia
Prawdopodobieństwo awansu do drugiej rundy szacuje profil We Global Football na X – powyżej 90 proc. szans mają: Korea Południowa, Australia, Wybrzeże Kości Słoniowej, Szwecja, Belgia, Austria, Ghana i Chorwacja.
Kto z kim zagra w meczach 1/16 finału MŚ?
Terminarz drugiej rundy mundialu 2026 jest następujący:
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28 czerwca (niedziela), godz. 21 – wicemistrz grupy A vs wicemistrz grupy B
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29 czerwca (poniedziałek), godz. 19 – zwycięzca grupy C vs wicemistrz grupy F
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29 czerwca (poniedziałek), godz. 22.30 – zwycięzca grupy E [Niemcy] vs III miejsce z grup A/B/C/D/F
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30 czerwca (wtorek), godz. 3 – zwycięzca grupy F vs wicemistrz grupy C
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30 czerwca (wtorek), godz. 19 – wicemistrz grupy E vs wicemistrz grupy I
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30 czerwca (wtorek), godz. 23 – zwycięzca grupy I vs trzecie miejsce z grup C/D/F/G/H
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1 lipca (środa), godz. 3 – zwycięzca grupy A [Meksyk] vs III miejsce z grup C/E/F/H/I
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1 lipca (środa), godz. 18 – zwycięzca grupy L vs III miejsce z grup E/H/I/J/K
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1 lipca (środa), godz. 22 – zwycięzca grupy G vs III miejsce z grup A/E/H/I/J
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2 lipca (czwartek), godz. 2 – zwycięzca grupy D [USA] vs III miejsce z grup B/E/F/I/J
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2 lipca (czwartek), godz. 21 – zwycięzca grupy H vs wicemistrz grupy J
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3 lipca (piątek), godz. 1 – wicemistrz grupy K vs wicemistrz grupy L
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3 lipca (piątek), godz. 5 – zwycięzca grupy B vs III miejsce z grup E/F/G/I/J
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3 lipca (piątek), godz. 20 – wicemistrz grupy D vs wicemistrz grupy G
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4 lipca (sobota), godz. 00.00 – zwycięzca grupy J [Argentyna] vs wicemistrz grupy H
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4 lipca (sobota), godz. 3.30 – zwycięzca grupy K vs III miejsce z grup D/E/I/J/L
Na podstawie szacunków We Global Football, najbardziej prawdopodobne pary 1/16 finału to:
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Hiszpania - Austria
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Korea Południowa - Szwajcaria
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Meksyk - Szkocja
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Holandia - Maroko
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Norwegia - Wybrzeże Kości Słoniowej
Jeśli Argentyna i Francja wygrają swoje grupy, zgodnie z drabinką rozgrywek, będą mogły się spotkać dopiero w finale (lub meczu o trzecie miejsce).