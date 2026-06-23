Mundial 2026, dzień trzynasty. Wyniki meczów

W trzynastym dniu mundialu Portugalia, która w swym pierwszym meczu na turnieju rozczarowała, zmierzy się z Uzbekistanem, zaś Anglia, która zaczęła MŚ od zwycięstwa, zagra z Ghaną. W grupach K i L czekają nas również pojedynki Panama – Chorwacja oraz Kolumbia – Demokratyczna Republika Konga. Kolumbijczycy mogą zapewnić sobie awans, Chorwaci muszą wygrać, jeśli marzą o szansie na obronienie medali z 2022 r.

