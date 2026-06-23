Mecz numer 45

Portugalia – Uzbekistan, 23.06, godz. 19.00

Mecz numer 46

Anglia – Ghana, 23.06, godz. 22.00

Mecz numer 47

Panama – Chorwacja, 24.06, godz. 1.00

Mecz numer 48

Kolumbia – Demokratyczna Republika Konga, 24.06, godz. 4.00

Grupa K

Mecze Punkty Bramki
1. Kolumbia 1 3 3-1
2. Demokratyczna Republika Konga 1 1 1-1
3. Portugalia 1 1 1-1
4. Uzbekistan 1 0 1-3

Grupa L

Mecze Punkty Bramki
1. Anglia 1 3 4-2
2. Ghana 1 3 1-0
3. Panama 1 0 0-1
4. Chorwacja 1 0 2-4