Cristiano Ronaldo i Renato Veiga w meczu Portugalia – Demokratyczna Republika Konga
Portugalia – Uzbekistan, 23.06, godz. 19.00
Anglia – Ghana, 23.06, godz. 22.00
Panama – Chorwacja, 24.06, godz. 1.00
Kolumbia – Demokratyczna Republika Konga, 24.06, godz. 4.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Kolumbia
|1
|3
|3-1
|2. Demokratyczna Republika Konga
|1
|1
|1-1
|3. Portugalia
|1
|1
|1-1
|4. Uzbekistan
|1
|0
|1-3
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Anglia
|1
|3
|4-2
|2. Ghana
|1
|3
|1-0
|3. Panama
|1
|0
|0-1
|4. Chorwacja
|1
|0
|2-4
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