Dzięki udanym występom polskich klubów w europejskich pucharach, Ekstraklasa w rankingu UEFA zajmuje na tyle wysokie miejsce. że w eliminacjach Ligi Mistrzów wystąpi nie tylko mistrz Polski, ale też wicemistrz Polski. Wystąpią one jednak w osobnych ścieżkach i w losowaniu el. Ligi Mistrzów mogli trafić na różnych rywali.

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Losowanie Ligi Mistrzów. Lech kontra Aarhus, Górnik kontra Fenerbahce

Lech Poznań jako zwycięzca Ekstraklasy znalazł się w tzw. ścieżce mistrzowskiej. Ranking Lecha uzbierany w pięciu poprzednich sezonach europejskich pucharach był na tyle dobry, że we wszystkich rundach eliminacji Ligi Mistrzów będzie on rozstawiony, a więc zmierzy się z teoretycznie słabszym rywalem.

Rozstrzał między potencjalnymi rywalami w drugiej rundzie (od której Lech zaczyna grę) był jednak spory – od zwycięzcy dwumeczu między mistrzem San Marino z mistrzem Irlandii Północnej po mistrzów Szwecji (Mjällby AIF) i Danii (Aarhus AGF). W czasie losowania Lech długo nie poznawał rywala, pod koniec możliwe były tylko dwa warianty: zwycięzca pary Ararat – Riga FC oraz Aarhus. Padło na mistrzów Danii, a jednego z 2-3 najtrudniejszych rywali na tym etapie.

Z kolei Górnik Zabrze w eliminacjach Ligi Mistrzów jest w tzw. ścieżce ligowej. Jego rywalami w drugiej rundzie mogli być tylko wicemistrz Turcji Fenerbahce oraz wicemistrz Austrii Sturm Graz. Padło na trudniejszego rywala, Fenerbahce. Gwiazdami zespołu ze Stambułu są mistrz świata N'Golo Kante i chorwacki rekordzista obronionych rzutów karnych na MŚ - bramkarz Dominik Livaković.

Polskie zespoły pierwsze mecze zagrają na wyjeździe, a rewanże u siebie.

Eliminacje Ligi Mistrzów – terminy meczów

Mecze drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 21/22 lipca i 28/29 lipca. By zagrać w Lidze Mistrzów, trzeba jeszcze pokonać trzecią i czwartą rundę eliminacji. Terminarz el. LM: