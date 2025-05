Z eliminacji Ligi Mistrzów do el. Ligi Europy i Ligi Konferencji

Jeśli Lech Poznań odpadnie w II rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, to zostanie przesunięty do III rundy el. Ligi Europy. Jeśli odpadłby w tej rundzie, zostałby przesunięty IV rundy el. Ligi Konferencji.

Jeśli Lech Poznań odpadnie w III rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, to zostanie przesunięty do IV rundy el. Ligi Europy. Jeśli wówczas odpadłby, zostałby przesunięty do Ligi Konferencji (fazy ligowej).

Jeśli Lech Poznań odpadnie w IV rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, to zostanie przesunięty do Ligi Europy (fazy ligowej).