Piłkarze Lecha Poznań mistrzami Polski. W kolejnym sezonie chcą być jeszcze mocniejsi

Na razie słychać jednak, że nie uda się zatrzymać jednego z liderów – Afonso Sousy (13 goli, sześć asyst). Oferty już są, Portugalczyk ma kontrakt ważny do 2026 roku i nie planuje go przedłużać, więc to ostatnia okazja, by na nim zarobić. Lech rywalizację o Ligę Mistrzów zacznie od drugiej rundy i będzie w niej rozstawiony.

Przeciwnika pozna 18 czerwca, może trafić m.in. na Pafos, RFS Ryga czy Buducnost Podgorica. Mecze tej rundy zaplanowano na 22 i 23 oraz 29 i 30 lipca.

Upadek Śląska Wrocław

Piłkarze Rakowa i Jagiellonii powalczą o Ligę Konferencji. Też rozpoczną występy od drugiej rundy eliminacji (24 i 31 lipca) i też będą rozstawieni.

Najwcześniej, bo już 10 lipca, do gry przystąpi Legia. Zdobywca Pucharu Polski będzie się bić o Ligę Europy i jest szansa, że będzie rozstawiony w każdej z czterech rund.