Mundial 2026, dzień szósty. Wyniki meczów

W szóstym dniu mundialu po raz pierwszy w akcji zobaczymy broniącą tytułu Argentynę (zagra z Algierią) oraz wicemistrzów świata, Francuzów, którzy zmierzą się z Senegalem. Po raz pierwszy na mistrzostwach świata wystąpi Jordania (czeka ją mecz z Austrią), a reprezentacja Iraku stanie przeciwko uważanej za czarnego konia rywalizacji drużynie Norwegii, która wraca na mundial po 28 latach przerwy.

