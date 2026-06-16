Reprezentacja Argentyny podczas treningu w Kansas City. Przy piłce Lionel Messi
Francja – Senegal, 16.06, godz. 21.00
Irak – Norwegia, 17.06. godz. 0.00
Argentyna – Algieria, 17.06, godz. 3.00
Austria – Jordania, 17.06, godz. 6.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Francja
|0
|0
|0-0
|2. Senegal
|0
|0
|0-0
|3. Irak
|0
|0
|0-0
|4. Norwegia
|0
|0
|0-0
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|Argentyna
|0
|0
|0-0
|Algieria
|0
|0
|0-0
|Austria
|0
|0
|0-0
|Jordania
|0
|0
|0-0
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