Mecz numer 17

Francja – Senegal, 16.06, godz. 21.00

Mecz numer 18

Irak – Norwegia, 17.06. godz. 0.00

Mecz numer 19

Argentyna – Algieria, 17.06, godz. 3.00

Mecz numer 20

Austria – Jordania, 17.06, godz. 6.00

Grupa I

Mecze Punkty Bramki
1. Francja 0 0 0-0
2. Senegal 0 0 0-0
3. Irak 0 0 0-0
4. Norwegia 0 0 0-0

Grupa J

Mecze Punkty Bramki
Argentyna 0 0 0-0
Algieria 0 0 0-0
Austria 0 0 0-0
Jordania 0 0 0-0