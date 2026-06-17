Norwegowie przywieźli do Ameryki najbardziej utalentowane pokolenie w dziejach swojej piłki.

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Erling Haaland to gwiazdor Premier League, bijący strzeleckie rekordy w barwach Manchesteru City, Martin Ødegaard jest liderem Arsenalu, który po 22 latach odzyskał tytuł mistrza Anglii, Alexander Sørloth był wicekrólem strzelców hiszpańskiej La Ligi, a od dwóch sezonów gra w Atlético Madryt.

Mundial 2026. Norwegia nie boi się nikogo

Dwóch pierwszych nie było jeszcze na świecie, gdy Norwegia grała poprzednio na mundialu. Na mistrzostwach we Francji (1998) pokonała nawet w grupie pewną już awansu, broniącą tytułu Brazylię, ale w 1/8 finału przegrała z Włochami.

– W Norwegii wciąż mówi się o tym spotkaniu z Brazylijczykami. Z tamtego turnieju pamiętam najbardziej to, że byliśmy zgraną ekipą – wspomina Ståle Solbakken, wtedy piłkarz, dziś selekcjoner reprezentacji.

Potem Norwegowie pojechali jeszcze na Euro 2000, ale wrócili już po trzech meczach i na długie lata zniknęli z futbolowych salonów. A jeszcze na początku lat 90. zajmowali drugie miejsce w rankingu FIFA.

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Przez eliminacje tegorocznego mundialu przeszli jak huragan. Odnieśli komplet zwycięstw – i to w grupie z Włochami, strzelając w ośmiu spotkaniach aż 37 goli (tracąc tylko pięć). 16 z nich zdobył Haaland.

– Nie boimy się nikogo – zapowiadał Solbakken, a król Harald V, który odczytał nazwiska powołanych, dodawał, że wysyła swoich rodaków na podbój świata. Władze na czas mistrzostw zniosły nocną prohibicję.

Irak, czyli najbardziej „polski” z uczestników mundialu

Norwegia żyje mundialem, ale nie inaczej jest w rozkochanym w futbolu Iraku (niedawno, gdy Real grał z Barceloną, rząd ustanowił dzień wolny od pracy, by wszyscy mogli obejrzeć El Clasico), który na drugi występ na mundialu czekał aż 40 lat. Na mistrzostwa świata Irak awansował po barażach międzykontynentalnych, w drodze na boiska USA, Kanady i Meksyku musiał rozegrać aż 21 meczów.

– To dla chłopaków była dobra lekcja. Są podekscytowani i chcą więcej. Kwalifikacje to za mało. Postaramy się zaszokować świat. Nie mamy nic do stracenia – podkreślał selekcjoner Irakijczyków, Australijczyk Graham Arnold.

Irak to najbardziej „polski” z uczestników mistrzostw świata. W kadrze ma dwóch piłkarzy z Ekstraklasy i obaj w spotkaniu z Norwegią wyszli na boisko w podstawowym składzie. To obrońca Hussein Ali z Pogoni Szczecin i pomocnik Amir Al-Ammari z Cracovii.

Gwiazdą reprezentacji jest jednak napastnik Aymen Hussein. To on zdobył decydującą bramkę w barażach, to on trafił także w meczu z Norwegią, ale Al-Ammari miał w tym swój udział, notując asystę.

Ale jeszcze bardziej pazerny na gole był tego dnia Haaland. Był już królem strzelców Premier League i Ligi Mistrzów, teraz chciałby powtórzyć to w wielkim turnieju. Najpierw wślizgiem wbił z bliska piłkę do siatki, następnie wykorzystał nieporozumienie między obrońcą i bramkarzem przeciwników.

Potem Haaland oddał scenę kolegom. Trafił jeszcze Leo Østigård, a w samej końcówce Irakijczycy w zamieszaniu w polu karnym wbili piłkę do własnej bramki.