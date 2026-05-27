To był najbardziej niespodziewany finał europejskich rozgrywek od dawna, skoro o trofeum rywalizowały drużyny, dla których jest to dopiero drugi sezon w pucharach. Sam udział w takim meczu był więc dla nich już wielkim wydarzeniem i świętem.

Po ostatnim gwizdku sędziego w Lipsku cieszyli się jednak tylko Londyńczycy. Crystal Palace do zwycięstwa wystarczył jeden gol. Strzelił go chwilę po przerwie Jean-Philippe Mateta. Wykorzystał błąd bramkarza i z bliska wepchnął piłkę do siatki.

Crystal Palace triumfuje w Lidze Konferencji. Kiedy finał Ligi Mistrzów?

Sukcesy Crystal Palace to przede wszystkim zasługa trenera Olivera Glasnera. Austriak poprowadził w ubiegłym roku zespół do Pucharu Anglii, wywalczył z nim też Tarczę Wspólnoty. Jego piłkarze nie przestraszyli się gigantów angielskiego futbolu. Za pierwszym razem pokonali Manchester City, za drugim Liverpool po rzutach karnych.

– Myślę, że wszyscy, kiedy byliśmy małymi chłopcami kopiącymi piłkę o ścianę i oglądaliśmy takie mecze w telewizji, mieliśmy wielkie oczy i mówiliśmy: „Wow, chciałbym być częścią tej gry”. Teraz możemy być głównymi aktorami tego widowiska i nadszedł czas, by pokazać, dlaczego gramy w piłkę – opowiadał Glasner przed finałem.

Austriak pomógł spełnić swoim zawodnikom dziecięce marzenia, ale jego dwuletnia misja dobiegła właśnie końca. Decyzję o tym, by nie przedłużać kontraktu podjął już kilka miesięcy temu.

Crystal Palace to 12. klub z Anglii, który triumfował w europejskich pucharach. Dołączył do Arsenalu, Aston Villi, Chelsea, Evertonu, Ipswich Town, Liverpoolu, Manchesteru City, Manchesteru United, Nottingham Forest, Tottenhamu i West Hamu. Dzięki triumfowi w Lidze Konferencji w przyszłym sezonie wystąpi po raz pierwszy w Lidze Europy.

To już jest znakomity sezon dla drużyn z Premier League, a może być jeszcze lepszy. Na deser Arsenal powalczy w sobotnim finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie z Paris Saint-Germain. Nie jest faworytem, ale właśnie dlatego ewentualne zwycięstwo będzie miało smak tak bardzo wyjątkowy.