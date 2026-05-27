Według saksońskiej policji pierwsze incydenty miały miejsce we wtorek wieczorem, gdy około 300 kibiców Rayo Vallecano pojawiło się w centrum Lipska, gdzie wcześniej zgromadzili się sympatycy Crystal Palace siedzący przed restauracjami i barami.

Reklama Reklama

Jak podano w komunikacie, między obiema grupami doszło do „werbalnych i fizycznych” starć. W kierunku policjantów i kibiców rzucano butelkami, kuflami do piwa oraz elementami restauracyjnych mebli. „Fani Rayo Vallecano i Crystal Palace atakowali się werbalnie i fizycznie. Służby natychmiast rozdzieliły oba obozy kibiców” – przekazała policja.

W operację zaangażowano także oddziały prewencji, które wspierały lokalnych funkcjonariuszy już od poniedziałku.

Dwóch policjantów rannych w Lipsku. Ponad 300 osób wylegitymowanych

Niemiecka policja poinformowała, że dwóch funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia, ale pozostali zdolni do służby. Łącznie sprawdzono tożsamość ponad 300 osób.

W osobnym incydencie udział mieli wziąć znani policji pseudokibice Crystal Palace. Według komunikatu około 60 angielskich kibiców miało prowokować przechodzących sympatyków hiszpańskiego klubu. „Znani sprawcy zamieszek związani z Crystal Palace przemieścili się w rejon Penguin Ice Bar, gdzie około 60 osób prowokowało przechodzących hiszpańskich kibiców” – podała policja. Ostatecznie zatrzymano dwie osoby.

Historyczny finał Ligi Konferencji dla Crystal Palace i Rayo Vallecano

Środowy mecz w Lipsku ma wyjątkowe znaczenie zarówno dla Crystal Palace, jak i dla Rayo Vallecano. Oba kluby po raz pierwszy w historii awansowały do europejskiego finału.

Dla trenera Crystal Palace, Olivera Glasnera, będzie to również ostatni mecz w roli szkoleniowca londyńskiego zespołu przed odejściem po zakończeniu sezonu.

Angielskie kluby walczą o europejski komplet trofeów

Ewentualne zwycięstwo angielskiego klubu mogłoby także przybliżyć Premier League do zdobycia kompletu najważniejszych europejskich trofeów klubowych w jednym sezonie.

W ubiegłym tygodniu Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a w sobotę Arsenal zmierzy się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie.

Także przed tym spotkaniem służby spodziewają się napiętej atmosfery. Po półfinalowym zwycięstwie PSG nad Bayernem Monachium w Paryżu doszło do zamieszek i starć z policją.

Węgierskie służby zapowiadają zwiększoną obecność funkcjonariuszy podczas finału Ligi Mistrzów.