Według saksońskiej policji pierwsze incydenty miały miejsce we wtorek wieczorem, gdy około 300 kibiców Rayo Vallecano pojawiło się w centrum Lipska, gdzie wcześniej zgromadzili się sympatycy Crystal Palace siedzący przed restauracjami i barami.
Jak podano w komunikacie, między obiema grupami doszło do „werbalnych i fizycznych” starć. W kierunku policjantów i kibiców rzucano butelkami, kuflami do piwa oraz elementami restauracyjnych mebli. „Fani Rayo Vallecano i Crystal Palace atakowali się werbalnie i fizycznie. Służby natychmiast rozdzieliły oba obozy kibiców” – przekazała policja.
W operację zaangażowano także oddziały prewencji, które wspierały lokalnych funkcjonariuszy już od poniedziałku.
Niemiecka policja poinformowała, że dwóch funkcjonariuszy odniosło lekkie obrażenia, ale pozostali zdolni do służby. Łącznie sprawdzono tożsamość ponad 300 osób.
W osobnym incydencie udział mieli wziąć znani policji pseudokibice Crystal Palace. Według komunikatu około 60 angielskich kibiców miało prowokować przechodzących sympatyków hiszpańskiego klubu. „Znani sprawcy zamieszek związani z Crystal Palace przemieścili się w rejon Penguin Ice Bar, gdzie około 60 osób prowokowało przechodzących hiszpańskich kibiców” – podała policja. Ostatecznie zatrzymano dwie osoby.
Środowy mecz w Lipsku ma wyjątkowe znaczenie zarówno dla Crystal Palace, jak i dla Rayo Vallecano. Oba kluby po raz pierwszy w historii awansowały do europejskiego finału.
Dla trenera Crystal Palace, Olivera Glasnera, będzie to również ostatni mecz w roli szkoleniowca londyńskiego zespołu przed odejściem po zakończeniu sezonu.
Ewentualne zwycięstwo angielskiego klubu mogłoby także przybliżyć Premier League do zdobycia kompletu najważniejszych europejskich trofeów klubowych w jednym sezonie.
W ubiegłym tygodniu Aston Villa triumfowała w Lidze Europy, a w sobotę Arsenal zmierzy się z Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie.
Także przed tym spotkaniem służby spodziewają się napiętej atmosfery. Po półfinalowym zwycięstwie PSG nad Bayernem Monachium w Paryżu doszło do zamieszek i starć z policją.
Węgierskie służby zapowiadają zwiększoną obecność funkcjonariuszy podczas finału Ligi Mistrzów.
