W kadrze będzie miał szansę zadebiutować m.in. imponujący skutecznością w 2. Bundeslidze Mateusz Żukowski, który w barwach 1. FC Magdeburg, do którego trafił ze Śląska Wrocław, w 21 spotkaniach drugiej ligi niemieckiej zdobył 17 goli. Drugim debiutantem wśród napastników jest wicekról strzelców Ekstraklasy, Karol Czubak z Motoru Lublin, który w zakończonym właśnie sezonie najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce zdobył 18 goli.

Reklama Reklama

Na debiut ma szansę również bramkarz Mateusz Kochalski, który na co dzień występuje w azerskim Qarabağ FK. Powołania nie otrzymał natomiast bramkarz Widzewa Łódź, Bartłomiej Drągowski.

Powołania doczekał się też 18-letni Kacper Potulski, który na co dzień występuje w zespole 1. Bundesligi, FSV Mainz. W obronie może zadebiutować również Oskar Wójcik z Cracovii. Na swój pierwszy występ w kadrze ma szansę także Norbert Wojtuszek, prawy obrońca Jagiellonii Białystok.

Po dłuższej przerwie do reprezentacji wraca też bramkarz Marcin Bułka z saudyjskiego NEOM S.C. (ostatni raz w kadrze był w czerwcu 2025 roku, gdy selekcjonerem był jeszcze Michał Probierz).

Mecze z Ukrainą i Nigerią będą pierwszymi występami reprezentacji po przegranej 2:3 w Sztokholmie w finale baraży, która zdecydowała o tym, że biało-czerwoni nie wystąpią na mundialu w USA, Meksyku i Kanadzie.

Więcej informacji wkrótce