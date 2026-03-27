Jakub Kamiński
Każdy o to pyta. To kwestia decyzji, może powinienem zachować się bardziej egoistycznie i faktycznie od razu uderzyć, ale starałem się dograć do kolegów, żeby skończyli akcję.
Polacy wygrali z Albanią 2:1 na niegościnnym Stadionie Narodowym i zagrają we wtorek ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata. Tonącą drużynę spod...
Dobrze weszliśmy w mecz. Pierwsze 15 minut było naprawdę dobre z naszej strony, później oddaliśmy trochę pole Albańczykom.
Oni skorygowali pewne rzeczy na boisku, byli bardziej ruchliwi, zaczęli się utrzymywać przy piłce, łapali przez to pewność siebie. Ale ostatecznie wygraliśmy, jesteśmy w finale baraży, nadal w grze o mundial i to jest na koniec dnia najważniejsze. Choć musimy oczywiście wyciągnąć z tego meczu wnioski.
Tego typu spotkania są trudne dla wszystkich, nie tylko dla nas. Było trochę nerwowości.
Graham Potter ekspresowo naprawił reprezentację Szwecji, którą rozregulował Jon Dahl Tomasson. Wygrana 3:1 z Ukrainą zapowiada, że w finale baraży...
Trawa była trochę dłuższa i piłka nie chciała w niektórych miejscach płynnie chodzić, ale była taka sama dla obydwu drużyn.
Żebyśmy zachowali spokój. Każdy z nas był już w takiej sytuacji, że musiał odrabiać straty. Mieliśmy na to 45 minut, wierzyliśmy w siebie. Tym razem presja była zdecydowanie większa, ale każdy z nas wiedział, jakie ma umiejętności, i że musieliśmy dążyć do remisu, a potem strzelenia zwycięskiego gola. Byliśmy pewni, że możemy odwrócić losy spotkania. Ostatecznie tak się stało, pokazaliśmy serce i charakter.
Zdecydowanie. Mieliśmy na pewno też dużo szczęścia. Niecelny strzał Shehu, a potem interwencja Kamila Grabary, ale w piłce każdy zespół potrzebuje szczęścia. Z Albanią przy nas było, oby nas nie opuściło.
Myślę, że trener wybrał dobry moment, byliśmy na to przygotowani, zaczęliśmy stwarzać sytuacje, więc to zagrało. Ta elastyczność w trakcie meczu to atut, można być bardziej zaskakującym dla przeciwnika.
Grałem tam, gdzie trener i drużyna potrzebowali. Mecze są różne, tu każdy skupiał się na defensywie, przestrzeni było mało, trzeba je było dobrze wykorzystywać. Starałem się je wypełniać, kiedy Robert schodził po piłkę, ale było to ciężkie. Mam nadzieję, że w Sztokholmie będzie to wyglądać o wiele lepiej. Zmieniłem pozycję, kiedy wszedł Oskar Pietuszewski. Wykonał super robotę, wygrywał pojedynki, wygraliśmy mecz. To jest najważniejsze.
Oprócz Polski z Albanią w barażach strefy UEFA o mundial 2026 wygrali m.in. faworyci z Włoch i Danii, a po rzutach karnych Czesi i Bośniacy. Szansę...
Prawa łydka odmówiła posłuszeństwa, bardzo mocny skurcz, ale to raczej kwestia zmęczeniowa. Wiedziałem, że nie będę mógł już pomóc drużynie na odpowiedniej intensywności, stąd sygnał do trenera. Teraz najważniejsza kwestia to dobrze się zregenerować do wtorku i być gotowym na ten kluczowy dla nas mecz ze Szwecją.
Można gdybać, ale nieważne, z kim byśmy grali, musimy wygrać. Szwedzi, chociaż nie szło im w eliminacjach, mają dobry zespół, co pokazali, pokonując pewnie Ukrainę 3:1. Wszyscy będziemy mieli z nimi dużo roboty.
