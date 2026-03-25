Polakom pozostały dwa ostatnie, ale najtrudniejsze kroki w walce o awans na mistrzostwa świata, które na przełomie czerwca i lipca odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

Po raz pierwszy mundial zostanie rozegrany w trzech krajach, po raz pierwszy z udziałem aż 48 zespołów. Gdyby nas tam zabrakło, trzeba by mówić o ogromnym rozczarowaniu, choć droga wcale nie jest łatwa. Tym bardziej, że Albańczycy są zdeterminowani, by wreszcie zakwalifikować się na mistrzostwa świata.

Jan Urban wybrał już bramkarza na baraże

– Chciałbym, żebyśmy to my kontrolowali spotkanie, ale nie wiemy, jak będzie zachowywała się Albania. Spodziewam się dość otwartej rywalizacji. Postaramy się grać tak, by wymusić na przeciwniku określone reakcje. Czy się uda? Odpowiedź poznamy jutro – przyznał Urban podczas przedmeczowej konferencji na PGE Narodowym.

Selekcjoner przypominał, że w eliminacjach Albańczycy pokonali na wyjeździe Serbów (1:0), a na Euro 2024 walczyli bez kompleksów z Chorwatami (2:2), Włochami (1:2) i Hiszpanami (0:1). Zdradził też, że dokonał już wyboru bramkarza, ale oczywiście nie podał nazwiska tego, który zastąpi kontuzjowanego Łukasza Skorupskiego. Wszystko wskazuje, że będzie to Kamil Grabara.

Bardzo prawdopodobne, że od pierwszej minuty zobaczymy też Jakuba Modera. Pomocnik Feyenoordu Rotterdam do kadry wraca po dłuższej przerwie spowodowanej kontuzją. U Urbana jeszcze nie grał, ale w ostatnich tygodniach świetnie sobie radził w lidze holenderskiej. Przed przyjazdem na zgrupowanie strzelił nawet gola Ajaksowi Amsterdam.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Albania?

– Na szczęście po kontuzji nie ma już śladu. Faktycznie trwało to długo, nawet dłużej, niż wszyscy się spodziewali, ale najważniejsze, że ten etap mam już za sobą i czuję się bardzo dobrze. Mam ogromną motywację, żeby wygrać te baraże – przekonuje Moder i dodaje: – Wszyscy jesteśmy świadomi, że czeka nas trudne spotkanie, bo poprzednie mecze pokazały, że Albania potrafi sprawiać nam problemy. Z drugiej strony często znajdowaliśmy na nich sposób i wygrywaliśmy, dlatego wierzę, że podobnie będzie także tym razem.

Transmisja meczu Polska – Albania w czwartek o 20.45 w TVP 1 i TVP Sport