Zawodnik Lecha Poznań Mikael Ishak po zdobyciu bramki z rzutu karnego na 2:0 podczas rewanżowego meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Konferencji z Szachtarem Donieck
Pod stadionem Wisły w Krakowie przed spotkaniem Szachtar – Lech można było usłyszeć ukraińskiego kibica niemal krzyczącego do telefonu: – Jestem na meczu Szachtara! Czy w Berlinie? Nie, w Krakowie, 500 km bliżej nas.
Dla osoby, która nie jest do końca na bieżąco z klubem z Doniecka, to konieczne wytłumaczenie.
Od czasu ataku Rosji na Ukrainę, piłkarze Szachtara w każdym kolejnym sezonie swoje mecze domowe rozgrywają w innym mieście. Najpierw, jesienią 2022 r., Szachtar w Lidze Mistrzów podejmował rywali na stadionie Legii w Warszawie. Wizyty takich firm jak szkocki Celtic (frekwencja 20,7 tys.), Real Madryt (29 tys.) i RB Lipsk (26 tys.) przyciągały na trybuny zarówno ukraińskich, jak i polskich kibiców. Ukraiński klub doszedł do wniosku, że stać go na jeszcze wyższą frekwencję, dlatego na kolejne dwa sezony w Lidze Mistrzów przeniósł się na większe stadiony w Niemczech. Obiekt w Hamburgu pozwolił mu na gromadzenie aż po 47-49 tys. kibiców. Kolejne przenosiny, do Gelsenkirchen, umożliwiły z kolei rekordową w tym kontekście frekwencję podczas meczu z niemieckim hegemonem, Bayernem Monachium (57 tys. fanów).
Już w pierwszą sobotę, gdy zacząłem pracę w Dynamie, doszło do zmasowanego nocnego ataku dronów na Kijów. Ten widok nieba, który zdążyłem zobaczyć...
Gdy jednak w tym sezonie, po słabszych wynikach w lidze ukraińskiej, Szachtarowi przyszło grać w rozgrywkach trzeciej kategorii, jaką jest Liga Konferencji, szefowie klubu z Doniecka na swój dom w Europie wybrali Kraków (choć jeszcze jeden mecz zdążyli zagrać w stolicy Słowenii, Lublanie). Mecze na stadionie Wisły przyciągały od 4 tys. do prawie 14 tys. kibiców, przy czym najwięcej było ich na spotkaniu z Legią Warszawa. Było jasne, że wizyta Lecha i kibiców z Poznania tę statystykę może poprawić i tak też się stało (17 754 kibiców). Choć to pierwszy w historii Lecha wyjazdowy mecz w europejskich pucharach rozgrywany w Polsce, to trochę bliżej z Poznania niż do Krakowa miał on już do Pragi (w 2010 roku) i do Ostrawy (w tym sezonie).
Fani, którzy przyszli na stadion wcześniej, mogli zobaczyć ukraińską flagę wyświetlaną na telebimie, transparent kibiców Szachtara z hasłem „Pamiętajcie dla kogo wy gracie” oraz odezwę wygłoszoną po polsku i ukraińsku: „Wspierajmy Szachtar w jego meczu u siebie, wspierajmy Ukrainę!”.
Dużo głośniejsi byli jednak zorganizowani kibice Lecha, którzy na dodatek dość szybko dostali powody do radości. Już w 13. minucie kapitan Mikael Ishak uderzył piłkę głową tak, że ta skozłowała przed bramkarzem i sprowokowała Dmytro Riznyka do błędu (golkiper to jeden z trzech Ukraińców w pierwszej jedenastce, przy siedmiu Brazylijczykach i jednym Tunezyjczyku). Latynosom z Szachtara brakowało dynamiki i przebojowości zaprezentowanej w pierwszym meczu w Poznaniu, a Lech spokojnie czekał na swoje szanse. Tuż przed przerwą, po dośrodkowaniu z rzutu rożnego, jeden z graczy Szachtara dotknął piłki ręką i po obejrzeniu powtórki wideo sędzia podyktował rzut karny. Mikael Ishak znów strzelił skutecznie i został tym samym najlepszym w historii strzelcem polskich klubów w europejskich pucharach. Straty z pierwszego meczu w Poznaniu zostały wyrównane, stan dwumeczu brzmiał 3:3.
Tuż po przerwie Lech mógł – a nawet powinien – strzelić trzeciego gola. Wspaniałą akcję mógł wykończyć najpierw Joao Pereira, potem Mikael Ishak, w końcu Antoni Kozubal, ale żaden z nich nie trafił. Po chwili poznaniacy cieszyli się już z gola, ale sędzia odgwizdał spalonego, potwierdzonego przez VAR.
Zamiast gola na wagę awansu dla Lecha, skończyło się więc bramką dla Szachtara, odbierającą perspektywę dogrywki. Po akcji lewą stroną boiska piłkę po dośrodkowaniu najpierw odbił głową Wojciech Mońka, nie złapał jej bramkarz Bartosz Mrozek, aż ta trafiła w głowę Joao Moutinho i pechowo wpadła do bramki. Lech miał jeszcze szanse na zmianę wyniku i swojej historii, ale gola już nie strzelił i tym samym odpadł z Szachtarem w 1/8 finału Ligi Konferencji.
Dla Lecha Poznań był to nierówny sezon w europejskich pucharach, tak jak nierówny był jego dwumecz z Szachtarem.
Dotarcie do 1/8 finału Ligi Konferencji wstydu nie przynosi, ale też trudno mówić o efekcie "wow", zwłaszcza wobec wcześniejszych ćwierćfinałów polskich klubów (w tym samego Lecha). Na dodatek, bardziej od pozytywnych wyników (1:1 z Mainz, wygrane z Rapidem Wiedeń, Lozanną, Sigmą Ołomuniec i KuPS Kuopio) w pamięć musiały zapaść porażki. Zaczęło się od 1:3 z Crveną zvezdą podczas sennych marzeń o Lidze Mistrzów, przez 1:5 z Genk w el. Ligi Europy po – już w Lidze Konferencji – blamaż z mistrzem Gibraltaru i dramatyczne 2:3 z Rayo Vallecano (mimo prowadzenia 2:0). Dwumecz z Szachtarem też nieoczekiwanie miał swoją dramaturgię: po porażce 1:3 w pierwszym meczu, gdy Szachtar wydawał się rywalem poza zasięgiem, w rewanżu Lech walczył jak równy z równym, a nawet był lepszy. Do awansu to jednak nie wystarczyło.
Raków walczył do samego końca, ale ostatecznie przegrał 1:2 i podobnie jak w poprzedniej rundzie Jagiellonia, w...
Robert Lewandowski w spotkaniu Barcelona - Newcastle został najstarszym strzelcem dwóch goli w jednym meczu Ligi...
Liverpool przegrał w Stambule 0:1 i na rewanż na Anfield wyszedł z mocnym postanowieniem szybkiego odrobienia st...
Pięć zawodniczek irańskiej narodowej reprezentacji piłkarskiej wróciło do kraju po tym, jak zrezygnowały z wnios...
