Pierwsze pół godziny toczyło się pod ich dyktando, ale poza dwoma groźniejszymi wejściami lewą stroną i zagraniami przed bramkę Lopeza i Jeana Carlosa, nic z tego nie wynikało. Fiorentina postraszyła w ostatnim kwadransie, tworząc najlepszą okazję w pierwszej części. Moise Kean strzelił jednak w sposób niegodny reprezentanta Włoch i Oliwier Zych nie miał problemu z obroną.

– Raków jest lepszy niż nasz zespół, ale brakuje mu konkretów w trzeciej tercji – mówił w przerwie florencki dziennikarz Duccio Mazzoni. Gdy konkret w postaci gola w końcu padł, Częstochowianie ruszyli ze zdwojoną wiarą i przez kolejny kwadrans zdominowali gości. Paolo Vanoli nie zamierzał jednak na to patrzeć bezczynnie. Dokonał dwóch zmian, na boisku pojawili się Roberto Piccoli oraz Robin Gosens i obraz gry zmienił się jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Pierwszym ostrzeżeniem był strzał głową w słupek Piccolego. Drugiego nie było. Ndour uderzył sprzed szesnastki, a piłka po rykoszecie od Piccolego wpadła do siatki pod ręką Zycha.

Od tego momentu Fiorentina udowadniała, iż ma jakość, a fakt, że jej kadra wyceniana jest pięciokrotnie wyżej niż Rakowa, nie jest tylko suchą statystyką. Częstochowianie długo nie byli w stanie się odgryźć, ich bramka była co rusz ostrzeliwana, ale siedem minut przed końcem Jonatan Braut Brunes wdarł się w pole karne, minął bramkarza, padł, a sędzia wskazał na rzut karny. Po analizie VAR okazało się, że jednak był spalony, a do tego Brunes symulował i jeszcze obejrzał żółtą kartkę.

Częstochowianie raz jeszcze domagali się karnego, gdy wybijana z pola karnego piłka musnęła rękę jednego z przeciwników, ale arbiter pozostał niewzruszony. W doliczonym czasie Raków rzucił do ataku wszystkie siły, pod pole karne gości ruszył nawet Zych, ale skończyło się jedynie kontrą gości i strzałem Marina Pongracića z własnej połowy do pustej bramki, który zakończył emocje i mecz.

Ile zarobił Raków Częstochowa za grę w Europie?

Raków odpadł, ale w tej edycji Ligi Konferencji pozostawił po sobie dobre wrażenie. Do fazy ligowej przedarł się przez trzy rundy eliminacyjne. Tę skończył na drugim miejscu, nie ponosząc żadnej porażki. Łącznie z 14 spotkań w LK przegrał tylko trzy: z Maccabi Hajfa w eliminacjach i dwukrotnie z Fiorentiną.