Aktualizacja: 17.11.2025 06:54 Publikacja: 17.11.2025 04:57
Norwegowie rozbili Włochów w wyjazdowym meczu i zagrają na mundialu
Foto: REUTERS/Claudia Greco
Przed pierwszym gwizdkiem Norwegia była praktycznie pewna awansu na mundial. Matematyka dawała jeszcze nadzieję Włochom, ale piłkarze Gennaro Gattuso musieliby wygrać z Norwegią 9:0, a taki scenariusz nie mieścił się nawet w kategorii science-fiction. Drużyna ze Skandynawii gra po prostu świetnie i jest chyba jeszcze lepsza od tej z czasów Ole Gunnara Solskjaera i Tore Andre Flo.
Norwegowie potwierdzili to w ostatnim meczu Grupy I. Do przerwy przegrywali na San Siro 0:1 po golu Pio Esposito, ale w drugiej połowie zagrali wspaniały koncert. Najpierw wyrównał po solowej akcji Antonio Nusa, a kilka minut później pięknym wolejem popisał się Erling Haaland. Włosi byli w takim szoku, że chwilę po wznowieniu gry stracili piłkę na własnej połowie i dali sobie wbić trzeciego gola.
Włoscy kibice zaczęli wychodzić ze stadionu tłumnie jeszcze przed ostatnim gwizdkiem. Może to i dobrze, bo nie widzieli, jak w ostatnich sekundach Strand Larsen ośmieszył włoskich obrońców i zdobył czwartą bramkę. Cała drużyna, łącznie z rezerwowymi, pobiegła mu gratulować, a za chwilę mogła wykonać taniec radości na środku boiska.
Czytaj więcej
Polacy są już pewni gry w marcowych barażach o przyszłoroczny mundial. Poniedziałkowy mecz z Malt...
Włosi zagrają w barażach, podobnie jak Ukraińcy, którzy zapewnili sobie drugie miejsce w grupie w ostatnich minutach meczu z Islandią. Islandczykom, dzięki lepszemu bilansowi bramek, wystarczał remis. Ukraińcy, którzy tym razem podejmowali rywali na stadionie Legii, musieli wygrać. Długo wynik był bezbramkowy, aż w 83. minucie niemoc przełamał Oleksandr Zubkow, a w doliczonym czasie drugiego gola zdobył Ołeksij Huculak.
Ten rezultat oznacza, że Ukraina znajdzie się w pierwszym koszyku, a Polacy muszą trzymać w ostatniej kolejce kciuki za Niemców, Austriaków i Duńczyków. Jeśli któraś z tych drużyn przegra, to nasza reprezentacja do marcowych baraży będzie losowana z drugiego, a nie z pierwszego koszyka.
Niedzielne mecze obfitowały w dramatyczne zwroty akcji. Irlandczycy musieli wygrać w Budapeszcie, żeby dostać się do baraży. Węgrom wystarczał remis, a do 80. minuty nawet prowadzili 2:1. Wtedy wyrównał Troy Parrott, który w ostatnich sekundach dał Irlandii cenne zwycięstwo 3:2. Węgrzy ostatni raz grali w mundialu 40 lat temu i na kolejny awans jeszcze muszą poczekać. Irlandczykom los oddał to, co zabrał im w 2010 r., gdy stracili szansę awansu na mundial w RPA po zagraniu ręką Thierry’ego Henry’ego.
Czytaj więcej
Polska zremisowała 1:1 z Holandią i choć teoretycznie ma jeszcze szanse na bezpośredni awans na m...
Tę grupę wygrała Portugalia, która rozbiła w ostatnim meczu Armenię 9:1. Piłkarze Roberta Martineza musieli sobie radzić bez zawieszonego za czerwoną kartkę Cristiano Ronaldo i przekonali się, że bez największej gwiazdy też potrafią grać.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Przed pierwszym gwizdkiem Norwegia była praktycznie pewna awansu na mundial. Matematyka dawała jeszcze nadzieję Włochom, ale piłkarze Gennaro Gattuso musieliby wygrać z Norwegią 9:0, a taki scenariusz nie mieścił się nawet w kategorii science-fiction. Drużyna ze Skandynawii gra po prostu świetnie i jest chyba jeszcze lepsza od tej z czasów Ole Gunnara Solskjaera i Tore Andre Flo.
Norwegowie potwierdzili to w ostatnim meczu Grupy I. Do przerwy przegrywali na San Siro 0:1 po golu Pio Esposito, ale w drugiej połowie zagrali wspaniały koncert. Najpierw wyrównał po solowej akcji Antonio Nusa, a kilka minut później pięknym wolejem popisał się Erling Haaland. Włosi byli w takim szoku, że chwilę po wznowieniu gry stracili piłkę na własnej połowie i dali sobie wbić trzeciego gola.
Polacy są już pewni gry w marcowych barażach o przyszłoroczny mundial. Poniedziałkowy mecz z Maltą ma jednak jes...
Chcieliśmy odbudować zaufanie kibiców i chyba nam się to udaje. Cieszę się z tego, że Polacy chcą się utożsamiać...
Polska zremisowała 1:1 z Holandią i choć teoretycznie ma jeszcze szanse na bezpośredni awans na mundial 2026, to...
Po bardzo dobrym meczu na PGE Narodowym reprezentacja Polski zremisowała z Holandią 1:1. Nasza drużyna jest już...
Strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Reprezentacja Polski do lat 21 pokonała w Szczecinie Włochów 2:1, strzelając dwa gole w końcówce. Polacy są na d...
W dzisiejszych czasach internet to nie tylko wygoda – to fundament podróżowania. Korzystamy z niego, by odnaleźć drogę, sprawdzić rozkład jazdy, znaleźć restaurację czy atrakcję turystyczną, kupić bilety, zamówić transport, pozostać w kontakcie z bliskimi i dzielić się chwilą tu i teraz. Gdy w trasie tracimy dostęp do danych, podróż traci rozmach, nawigacja staje się uciążliwa, plany się komplikują, zaczyna też narastać niepokojące poczucie odcięcia od świata. Wakacje bez stabilnego internetu to nieustanny stres, którego można uniknąć.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas