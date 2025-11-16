Postęp jest widoczny. Baraże już mamy, ale nadal walczymy o rozstawienie

Scenariusz ułożył się tak, że wychodząc w piątek na spotkanie z Holandią, polscy piłkarze wiedzieli już, że nikt nie odbierze im baraży, bo Finlandia przegrała niespodziewanie przed własną publicznością z Maltą (0:1).

Na te baraże zapracowali jednak przede wszystkim sami, nie doznając jesienią, już za kadencji Jana Urbana, żadnej porażki. Z Holendrami zagrali odważnie i bez kompleksów. Taką reprezentację chcielibyśmy oglądać zawsze, a nie tylko od święta.

Jakub Kamiński, czyli największy wygrany jesieni

Cieszą się kibice, radości nie krył także sam selekcjoner. Chciał widzieć drużynę, która potrafi utrzymać się przy piłce i rozegrać akcję, a nie bazującą wyłącznie na kontratakach. – Wiele rzeczy, o które prosiłem, zobaczyłem na boisku. Zrobiliśmy kolejny krok do przodu – podsumował mecz na PGE Narodowym.

Postęp jest widoczny. O ile wrześniowy remis w Rotterdamie można uznać za szczęśliwy, to już w Warszawie o żadnym szczęściu nie było mowy. To był najlepszy występ kadry pod wodzą Urbana, a jednym z największych wygranych jest Jakub Kamiński.